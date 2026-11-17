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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará las jubilaciones en diciembre con un nuevo aumento, acompañados por la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El incremento en el haber de jubilados y pensionados responde a lo estipulado por el Decreto 274/2024, una normativa que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria vigente. Este marco establece que las remuneraciones del sector se actualizan de forma mensual según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Debido a la aplicación automática de este esquema, el organismo incorpora el incremento directamente en las liquidaciones mensuales. El mecanismo de actualización alcanza a la totalidad de las prestaciones integradas en el régimen de movilidad. Entre ellas se encuentran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las diferentes categorías de pensiones no contributivas liquidadas por el Estado nacional.

Cómo quedó la jubilación mínima de diciembre 2026 con el aguinaldo

Con un incremento estimado del 2,2% en función de la inflación previa, la jubilación mínima se ubica en $453.929,95. A este monto se suma el aguinaldo, calculado sobre el haber previsional en $226.964,98, lo que arroja un total parcial de $680.894,93 sin contemplar adicionales.

Además, el Gobierno prevé el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para determinados sectores. De confirmarse la renovación de este refuerzo económico, los titulares que perciben la mínima alcanzarán un ingreso total de $750.894,93 durante el mes de diciembre.

El bono extraordinario se asigna exclusivamente a los jubilados y pensionados integrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de Pensiones No Contributivas y los beneficiarios de la PUAM. El cálculo del aguinaldo se efectúa sobre el haber previsional y excluye este monto adicional.

Para acceder al bono de $70.000, el requisito fundamental consiste en percibir un haber que no supere el piso de la jubilación mínima. Quienes perciban montos superiores pero no alcancen el tope establecido de $523.929 percibirán un bono de carácter variable equivalente a la diferencia.

En tanto, el esquema de acreditaciones de los haberes mensuales y el aguinaldo se regirá por el cronograma establecido mediante la Resolución 349/2025. Los pagos comenzarán el 9 de diciembre y se distribuirán de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

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