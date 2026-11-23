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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos previsionales previsto para diciembre 2026 bajo la Resolución 349/2025, con la acreditación conjunta de los haberes mensuales y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El esquema definido por el Poder Ejecutivo ordena las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y sin exigir gestiones presenciales o trámites complementarios por parte de los titulares.

De acuerdo con el Anexo XII de la Resolución 349/2025, el desembolso correspondiente a diciembre comenzará el miércoles 9 y concluirá el miércoles 23, antes de Navidad. La normativa organiza los pagos en dos tramos diferenciados por el monto del haber previsional, con un esquema escalonado para ambos segmentos.

Para el primer tramo de haberes, las fechas asignadas son las siguientes:

DNI terminados en 0 cobran el miércoles 9 de diciembre

DNI 1, el jueves 10

DNI 2, el viernes 11

DNI 3, el lunes 14

DNI 4, 5 y 6 el martes 15

DNI 7, 8 y 9, el miércoles 16.

En tanto, para los titulares con haberes que superan ese primer intervalo, el cronograma quedó así:

DNI 0 y 1 el jueves 17 de diciembre

DNI 2 y 3, el viernes 18

DNI 4 y 5, el lunes 21

DNI 6 y 7, el martes 22

DNI 8 y 9, el miércoles 23

Jubilados de ANSES: cuánto cobrarán del aguinaldo en diciembre

El cálculo de la segunda cuota del SAC se determina sobre el haber previsional y equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada o percibida dentro del segundo semestre del año calendario. En el mes de diciembre, las prestaciones previsionales incorporan una actualización del 2,17% en aplicación de la fórmula de movilidad mensual dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024.

Con ese ajuste aplicado, los beneficiarios que perciben el haber mínimo recibirán en diciembre una jubilación mensual de $453.796,70 y un medio aguinaldo de $226.898,35. A esos conceptos se suma un bono extraordinario de $70.000, lo que conforma un total bruto de $750.695,05 para quienes cobran la prestación mínima.

El refuerzo extraordinario de $70.000 no integra la base de cálculo utilizada para liquidar el Sueldo Anual Complementario, ya que el SAC se computa exclusivamente sobre el haber previsional correspondiente.

El depósito de los montos se realizará de manera automática en la misma cuenta bancaria habilitada donde cada jubilado o pensionado cobra habitualmente su prestación mensual. Tampoco será necesario reservar un turno previo ni presentar formularios adicionales ante el organismo previsional para percibir el aguinaldo.

Para verificar el calendario exacto y el detalle de la liquidación, los titulares pueden consultar la plataforma digital Mi ANSES a través del sitio web oficial www.anses.gob.ar. El acceso requiere ingresar con el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave de la Seguridad Social, seleccionar el apartado «Cobros» y revisar la sección «Cuándo y dónde cobro».

De este modo, el organismo nacional ordena la liquidación de fin de año integrando la movilidad mensual del DNU 274/2024, el medio aguinaldo semestral y el refuerzo previsional dentro del cronograma fijado por la Resolución 349/2025.

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