Banksy revela su nombre en una entrevista perdida de la BBC

Una entrevista radiofónica perdida de la BBC a Banksy hace 20 años fue desenterrada por la cadena de televisión británica y ha permitido conocer el nombre de pila del misterioso artista callejero que se hizo mundialmente conocido por sus pintadas callejeras y precisamente por mantener a rajatabla la incógnita sobre su identidad.

En la cinta de 2003, el periodista Nigel Wrench le preguntó si se llamaba Robert Banks, a lo que él respondió: "Es Robbie".

Durante años, se especuló sobre si el nombre del artista era "Robin", "Robert" o "Robbie", hasta que finalmente la televisión pública comprobó que es este último.

La entrevista completa ahora está disponible en una colección de podcast de la BBC que está online, llamado "The Banksy Story" y, tras el descubrimiento, grabó un episodio adicional.

El dato del nombre recién sale la luz ahora porque la entrevista al artista no se emitió entera en el momento, en julio de 2003, cuando Banksy tenía 20 años y la cadena no utilizó todo el material y prescindió de ese pasaje.

Muchos años después, Wrench, el periodista a cargo de la entrevista, escuchó el podcast "The Banksy Story" y decidió recuperar la entrevista completa de un minidisc que tenía en casa. Fue entonces cuando se percató de que el grafitero decía su nombre.

En la entrevista, Bansky también defendía el vandalismo como arte: "No me voy a disculpar por ello. Es una forma más rápida de expresar tus ideas, ¿no?".

"Mi madre solía cocinar asado todos los domingos y siempre decía: 'Se tarda horas en hacerlo y minutos en comerlo'. Ahora come platos para uno calentados en el microondas y parece mucho más feliz. En realidad, estoy adoptando ese enfoque respecto al arte", afirmaba.

En la entrevista, compara su forma de hacer arte, que consiste en hacer grafitis a toda velocidad, con cocinar en el microondas. "Es rápido. Quiero hacerlo y acabar", dice.

