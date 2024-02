Bomberos combaten un incendio en una subestación de Edesur en Caballito

Bomberos de la Ciudad combatían esta tarde un incendio en una subestación de la empresa eléctrica Edesur, ubicada en la avenida José María Moreno entre Alberdi y Formosa, en el barrio porteño de Caballito, informaron hoy fuentes policiales.

Personal de la Comisaría Vecinal 6B fue desplazada al lugar luego de un llamado al 911 a las 14.51 de esta tarde por el siniestro.

Por el momento no hay heridos y se evacuaron edificios linderos por prevención, según informó Policía de la Ciudad en un comunicado.

Alberto Crescenti, director del SAME, confirmó a un canal de televisión que en el lugar se encuentran 14 ambulancias, pero que al momento no se atendió a ninguna persona. (Télam)