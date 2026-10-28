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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó las fechas de cobro correspondiente a noviembre 2026 para los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones. El cronograma habitual sufrió cambios debido a la visita del papa León XIV a la Argentina.

Las modificaciones respondieron al cronograma de feriados fijados por el Poder Ejecutivo en el marco de la visita oficial del sumo pontífice, sumado al feriado por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

Mediante la promulgación del Decreto 1103/2026, el presidente Javier Milei dispuso un tratamiento de jornadas no laborables por la estadía del máximo pontífice, agendada entre el 8 y el 11 de noviembre. La normativa estipuló un feriado de alcance nacional para el lunes 9 de noviembre.

Además, el marco normativo determinó asuetos específicos para distintas jurisdicciones: el martes 10 de noviembre rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanza al territorio bonaerense. A dicha grilla se sumó la jornada no laborable del lunes 23 de noviembre.

Anses modificó el calendario de pagos de noviembre

Como consecuencia de las adecuaciones bancarias y administrativas, el depósito para los titulares que perciben el haber mínimo comenzará a ejecutarse a partir del miércoles 11 de noviembre. Esta fecha de inicio se aplica de manera simultánea para las primeras tandas de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Por su parte, los beneficiarios cuyos ingresos superen el haber jubilatorio mínimo tendrán el inicio de la acreditación de sus haberes fijado para el martes 24 de noviembre, tras la finalización del fin de semana largo.

Para el grupo de jubilados y pensionados con haberes mínimos, la Anses estructuró el pago conforme a la finalización de la clave de identificación personal (DNI). El primer tramo abarca desde el 11 de noviembre para las terminaciones en 0, continuando el 12 de noviembre para los documentos finalizados en 1.

La distribución continuará el viernes 13 de noviembre para los DNI concluidos en 2, 3 y 4. Luego, las acreditaciones se reanudarán el lunes 16 de noviembre para la terminación 5, el martes 17 para la terminación 6 y el miércoles 18 para la terminación 7.

El cierre de los depósitos para el primer rango de haberes se concretará en los días posteriores: los documentos finalizados en 8 cobrarán el jueves 19 de noviembre, mientras que aquellos terminados en 9 recibirán sus montos el viernes 20 de noviembre.

Respecto a las jubilaciones que superan el monto mínimo de la escala previsional, el cronograma oficial estipula depósitos a lo largo de la última semana del mes. Las acreditaciones comenzarán el martes 24 de noviembre para los documentos que terminen en 0 y 1, e irán avanzando progresivamente según la terminación numérica.

De esta manera, el calendario se completará el miércoles 25 de noviembre para los DNI terminados en 2 y 3; el jueves 26 para los concluidos en 4 y 5; el viernes 27 para los terminados en 6 y 7; finalizando el proceso el lunes 30 de noviembre con los documentos con terminación 8 y 9.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo se cobra en noviembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo también tendrán un cronograma organizado por terminación de DNI. Los pagos comenzarán el 11 de noviembre y continuarán hasta el 25.

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

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