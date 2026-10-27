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Los jubilados y pensionados de Anses percibirán sus haberes con un nuevo aumento en noviembre. Frente a esta actualización, surge la incertidumbre respecto de la continuidad del bono extraordinario que alcanza un monto tope de $70.000. Además, se mantiene vigente la opción de acceder a préstamos de hasta $3.000.000 para aquellos jubilados y pensionados que requieran financiamiento para cubrir gastos personales.

Según el Decreto 274/2024, los haberes previsionales se reajustan mensualmente tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes del período de cobro. Bajo esta modalidad de cálculo, la jubilación mínima asciende a $444.027,73.

En caso de confirmarse la liquidación del bono de $70.000, el piso salarial para ese sector trepará a $514.027,73, mientras que el haber máximo del sistema previsional se ubicará en $2.932.176,76.

Respecto del esquema de asignación del refuerzo económico, de mantenerse la regulación aplicada en el mes anterior, el monto íntegro del bono se destinará a los titulares que perciban el haber mínimo y a los beneficiarios de las pensiones incluidas en la medida.

Por su parte, los jubilados con prestaciones superiores al ingreso mínimo recibirán una suma proporcional. El cálculo del bono se otorgará de forma decreciente a fin de que el haber total no supere el tope de $514.158,46, quedando excluidos del cobro quienes sobrepasen dicha cifra.

Calendario de pagos de noviembre 2026

Jubilados de la mínima

DNI terminados en 0: 9 de noviembre

DNI terminados en 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2: 11 de noviembre

DNI terminados en 3: 12 de noviembre

DNI terminados en 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

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