Con un libro sobre la democracia y otro de relatos con humor, Siglo XXI debuta en el rubro infantil

Con la flamante llegada a las librerías argentinas de "¿Qué es esto de la democracia?, un libro de Graciela Montes que explica cuestiones ligadas a este sistema político y su devenir a lo largo de la historia argentina, y de "El chiste de leer", una obra de Luis María Pescetti que apunta a incorporar el hábito de la lectura a través del humor, la editorial Siglo XXI concreta la anunciada ampliación de su catálogo con una división dedicada a infancias que sumará autores como Melina Furman, Paula Bombara, Noelia Barral Grigera e Hinde Pomeraniec.

La filial argentina del mítico sello fundado en México en 1965 por Arnaldo Orfila Reynal decidió ampliar su histórico perfil dedicado a los libros de investigación con acento en las ciencias sociales, para alojar una división de libros infantiles de no ficción y ficción comandado por la editora especializada en Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) Laura Leibiker, exdirectora del área de literatura infantil y juvenil de la Editorial Norma.

"Siglo XXI lanza un sello de libros para chicos! Evitamos llamarlo Siglín, Siglito o variantes similares porque si el nombre Siglo XXI funciona bien para los adultos, también va a funcionar para los más chicos, pensamos", dice la editorial en un comunicado que presenta en sociedad su nueva propuesta, una prolongación de Libros del Quirquincho, una mítica colección surgida a mediados de los 80 que dirigieron Graciela Montes y Graciela Cabal.

"Nos proponemos promover el pensamiento crítico con la preocupación específica de no bajar línea y no aburrir. Los chicos están expuestos hoy a una cantidad de información descomunal y hay poca información de calidad que los estimule. Hay mucho consumo de redes sociales entonces la idea es poner a disposición libros que sean confiables para la formación de los chicos pero que también puedan leer con los padres, madres, tíos, abuelos", explicaba hace unos días a Télam el editor Carlos Díaz, director general de Siglo XXI, sello que unió en los últimos meses sus tres sedes: México, España y Argentina.

Precisamente Montes abre ahora el proyecto dedicado a infancias con "¿Qué es esto de la democracia?", una obra pensada para explicarles a los chicos de hoy cómo funciona este sistema político y cómo fue evolucionando desde su nacimiento. "Hay mucha gente grande que cree que a los chicos no hay que contarles nada; nada de lo que es realmente serio, importante y, a veces, triste. Esa gente grande cree que los chicos no ven ni oyen ni saben nada de lo que pasa en nuestro país. Pero los chicos quieren que les cuenten las cosas del mundo en el que viven: los chicos quieren saber de qué se trata", dice la autora acerca del texto.

"El libro explica las democracias modernas pero se va para atrás y habla de monarquía, de las primeras democracias, de los griegos, de cuando no todos eran considerados ciudadanos, de cómo se fueron sumando ciudadanos y ciudadanas a elegir quien nos representaba. Habla de los quiebres democráticos en la Argentina, del 76, que significaba la desaparición de personas, la apropiación de bebés", explica Leibiker a Télam.

La otra novedad infantil que Siglo XXI lanza en paralelo es "El chiste de leer", en la que Pescetti -un referente de la literatura para infancia con su saga protagonizada por Natacha- propone una saga de chistes, poemas, diálogos y acertijos como estrategia para convertir a la lectura en un pasatiempo que pueda convivir con el magnetismo de las pantallas y la cultura audiovisual.

"Entender y participar" se llamará una de las colecciones de este nuevo foco de la editorial puesto en el rubro infantil pero no el único, ya que también habrá otra colección con autores que contarán algo de su niñez que los marcó. El primero será un libro inédito de Liliana Bodoc, la autora de "La saga de los confines", la emblemática saga de literatura épico-fantástica argentina.

El sello promete para los próximos meses títulos escritos por escritores, periodistas, ilustradores y científicos que no necesariamente han trabajado antes para infancias: así, excepto el caso de la bióloga y escritora Paula Bombara -que aportará el libro "¿Cómo se hace justicia?"- y de la periodista Hinde Pomeraniec, que escribió "Lu, Lucy, Lucía" y ahora presentará "¿De qué trabaja el presidente?", se esperan los debuts en este rubro de Noelia Barral Grigera con "¿Qué pasa dentro del Congreso?", Ximena Tordini con "Los derechos de todos", Eugenia Mitchelstein con "¿Cómo nos informamos?", José Natanson con "¿Por qué hay tantas provincias?" y Jairo Straccia con "¿Qué es la inflación?".

"Nuestra idea es que sea un reflejo de los temas de nuestro catálogo. La historia, la educación sexual, el feminismo, la ciencia, la economía y la diversidad son temas que los chicos y las chicas tienen en la cabeza: ¿cuántas veces te sorprendieron con una pregunta sobre inflación, desigualdad o justicia? ¿sobre la memoria, el funcionamiento de nuestro cuerpo y el tamaño de los dinosaurios? Para dar respuesta, pero sin bajadas de línea, apostamos a que cada libro brille y encienda el entusiasmo de los lectores", asegura Leibiker.

La iniciativa sumará también libros del escritor uruguayo Eduardo Galeano, algunos álbumes ilustrados y una obra sobre experimentos con Melina Furman, bióloga, investigadora y autora de textos como "Educar mentes curiosas: la formación del pensamiento científico y tecnológico en la infancia" o "Ciencias Naturales: Aprender a Investigar en la Escuela".

"Un maravilloso lugar común es decir que los chicos son el futuro. Y en este momento del mundo, en el que sentimos que muchas cosas se deterioran y aparecen visiones racistas, individualistas y crueles, decidimos poner la mirada en los más chicos para que ese futuro esté poblado de adultos sensibles, solidarios, comprometidos e informados. La ciudadanía y los valores se construyen: para ello, los libros pueden ser buenas herramientas. Y si en el camino, además, nos divertimos, la propuesta se vuelve imbatible", manifiesta el sello en la presentación de este segmento dedicado a infancias. (Télam)