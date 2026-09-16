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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en octubre de 2026 un aumento del 1,7% en los haberes de jubilados y pensionados, de acuerdo con la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes.

Junto con el incremento por inflación, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del pago de un bono extraordinario de hasta $70.000. El refuerzo completo se asigna de manera prioritaria a los titulares que reciben la jubilación mínima, así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y ciertas Pensiones No Contributivas (PNC).

Con la aplicación del porcentaje de aumento del 1,7%, el haber mínimo previsional se elevará desde los $428.633,20 abonados en septiembre hasta $435.919,96 para el décimo mes del año. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciben la categoría mínima alcanzarán un ingreso total aproximado de $505.919 en octubre.

Por su parte, aquellos jubilados cuyos haberes superen el monto mínimo pero se mantengan por debajo del tope establecido accederán a un bono de carácter proporcional calculado por la Anses. Dicho esquema compensatorio busca que el ingreso final de los beneficiarios alcance el límite conformado por la suma de la jubilación mínima y el bono total, reduciendo el refuerzo a medida que el haber base es más elevado.

Aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales igualen o superen el límite de $505.919 dejarán de recibir el bono extraordinario en octubre de 2026.

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