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Los titulares de las pensiones y prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reciben en septiembre un aumento del 2,11% en sus haberes. Esta actualización se ajusta a la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec correspondiente a la inflación de dos meses atrás.

A dicho porcentaje de incremento se le suma la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores previsionales de menores recursos.

PUAM y PNC: montos y fechas de cobro

El cronograma de pagos correspondiente a este período comenzó a efectivizarse desde el 8 de septiembre para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Como resultado de la aplicación de la fórmula de movilidad, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez pasaron de $293.843,15 a $300.043,24. Al sumar a esta cifra el bono extraordinario de $70.000, los titulares de las PNC por Invalidez y Vejez perciben un monto total de $370.043,24 en septiembre.

Por su parte, la PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima, se fijó en un haber mensual de $342.906,56. Con la adición del refuerzo económico de $70.000, los beneficiarios alcanzan un total a percibir de $412.906,56 en septiembre.

Esta prestación está dirigida específicamente a personas de 65 años o más que no lograron reunir los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria en el sistema previsional.

En cuanto a la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos, la normativa establece que sus titulares perciben un haber equivalente al monto de la jubilación mínima. Tras la actualización oficial, el haber mensual de esta categoría se elevó a $428.633,20, posicionándose como la asignación de mayor valor dentro del esquema de pensiones no contributivas de la Anses.

Al incorporar el bono extraordinario de $70.000, el monto total que perciben las Madres de Siete Hijos en septiembre llega a $498.633,20.

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