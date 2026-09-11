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El Gobierno nacional confirmó que las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento en octubre 2026, calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto que fue del 1,7% para ese período.

La actualización se rige por lo dispuesto en el Decreto 274/2024, el cual estipula que las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se actualizan todos los meses tomando como referencia el índice inflacionario de dos meses previos.

El alcance de esta medida comprende a los titulares de jubilaciones, pensiones, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y asignaciones familiares.

Con la aplicación del porcentaje correspondiente al 1,7%, el haber mínimo jubilatorio quedará en $435.662,86 a partir de octubre.

Respecto al bono extraordinario de $70.000 otorgado en los meses anteriores, su implementación para octubre aún no fue formalizada mediante un decreto. De mantenerse la suma complementaria en las mismas condiciones vigentes, el ingreso total percibido por los jubilados de la categoría mínima alcanzará un valor de $505.662,86.

Los montos de Anses para octubre de 2026

Jubilación mínima: $435.662,86

Jubilación mínima con bono: $505.662,86

PUAM: $348.530,28

PUAM con bono: $420.007,28

Pensiones no contributivas: $304.965,61

Pensiones no contributivas con bono: $376.442,61

Pensión para Madres de 7 Hijos: $435.662,86

Pensión para Madres de 7 Hijos con bono: $507.139,86

Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.552,29

AUH por Discapacidad: $509.748,28

Calendario de pagos de octubre 2026

Jubilados de la mínima en octubre: ¿cuándo cobro?

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran en octubre

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Jubilados que superan el haber mínimo: fechas de cobro de octubre

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

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