Pablo Díaz ya es conocido en tierras Patagónicas y logró trascender en la capital del país. Desde Buenos Aires, viene trabajando hace tiempo en consolidarse como artista. Su participación en Got Talent Argentina funcionó como vidriera para que despliegue su talento ante las cámaras y un programa televisivo con alcance masivo.

El músico se presentó junto al cordobés Marcelo Alaníz y tras una performance que dejó mudo a todo el mundo, obtuvieron halagos del jurado conformado por Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul.

Díaz, compartió con Radio LU12 sus experiencias y emociones en su participación en el programa que transmite Telefé, Got Talent Argentina. A pesar de que la grabación se realizó hace algún tiempo, Pablo relató su travesía desde el momento en que decidió inscribirse hasta su destacada actuación en el escenario del popular concurso de talentos.

Pablo contó que todo comenzó de manera inesperada mientras jugaba videojuegos con su primo y miraba televisión. Un QR apareció en la pantalla, y al escanearlo, descubrió la oportunidad de mostrar su talento. Sin pensarlo demasiado, decidió enviar su video tocando el violonchelo, y pronto fue aceptado.

“Cuando me aceptan, ahí recién me puse a pensar en qué me metí, porque había mandado un video tocando solo, entonces dije, ‘hay que ver cómo hacemos’. Después, una vez que ya me inscribí pensé ‘voy a tocar adelante todas las cámaras, toda la presión del jurado, del público, y capaz esto lo ve un montón de gente y capaz toco mal’, y me entró toda esa duda. La verdad que cuando fui, fue súper divertido, lo pasamos súper bien”, relató sobre el icónico momento.

Pablo fue tapa del suplemento de La Opinión Austral, Arte y Cultura, el pasado 14 de septiembre.

El repertorio elegido por Pablo para su actuación fue una samba llamada “La Tempranera“. Explicó que eligió una pieza tranquila y manejable para controlar sus nervios y concentrarse. Además, destacó la importancia de contar con la compañía de Alanís, en guitarra, sobre el escenario.

Durante la interpretación, los músicos desplegaron todo el talento y dejaron mudos a los miembros del jurado que, con cuatro “sí”, pasaron a la siguiente ronda.

El santacruceño reflexionó sobre la amplitud de posibilidades que ofrece su profesión y la satisfacción de compartir su música con diferentes audiencias. Además, habló sobre sus futuros proyectos, que incluyen una gira con Soledad Pastorutti, presentaciones en el Teatro Colón y la posibilidad de participar en un festival en Brasil.

Es de recordar que, tiempo atrás, Pablo participó del último disco de Abel Pintos, con quien volvió a encontrarse sobre el escenario y que, además, lo elogió: “Vos tenés un talento innato“, le dijo.

Respecto a la segunda etapa del concurso, Pablo no pudo revelar detalles por los tiempos de la televisión. Sin embargo, expresó su deseo de seguir creciendo como músico.