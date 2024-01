"El amigo", la novela de Sigrid Nunez, llegará al cine protagonizada por Naomi Watts

"El amigo", la novela de Sigrid Nunez que cuenta la historia de una escritora neoyorkina que pierde a su mentor y decide hacerse cargo de su perro gran danés, llegará al cine protagonizada por la actriz Naomi Watts y comenzará a filmarse a fin de mes en Nueva York.

Con la relación entre la escritora y el perro Apollo, la historia de Nunez (Nueva York, 1951) -que a la Argentina llegó editada por el sello Anagrama- se adentra en temas como el amor, la amistad, el duelo y la sanación y fue galardonada con el National Book Award en 2018. Ahora llegará al cine de la mano de los realizadores Scott McGehee y David Siegel.

El libro se convirtió en una de las novelas más vendidas en 2019 porque recreó el vínculo especial entre una escritora solitaria y un perro que se ha quedado sin dueño. Pero además en su interior contiene muchos géneros y registros.

En sus páginas también asoman el diario íntimo en el que se suceden las anécdotas literarias y las citas de autores como Virginia Woolf, J. R. Ackerley o Kundera y la meditación sobre el dolor de la pérdida, el amor, la soledad, la sexualidad, la sociedad contemporánea, la escritura, las mujeres, los hombres y los perros.

Sigrid Nunez proviene de una mezcla cultural única: es la hija de una madre alemana y un padre chino-panameño que se dedicaba a trabajar sin descanso. A pesar de esta combinación diversa y del sacrificio evidente de su familia trabajadora, ella emergió como una ávida lectora y logró estudiar en la Universidad de Columbia.

En la década del 70, ingresó como asistente editorial en The New York Review of Books, donde entabló una amistad crucial con Susan Sontag, que tuvo un impacto significativo en su vida. Además, ha sido una profesora reconocida en universidades prestigiosas como Princeton, Columbia, Boston y California. (Télam)