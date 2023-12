Horóscopo de la semana del 1 al 7 de enero de 2024

Horóscopo del lunes 1 de enero 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Dejando de lado la melancolía y apuntando a mirar el futuro, incluso inmediato con la mejor energía saludable y alegre. Expanden sentimientos sanos. Momento de color: dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos dejen de lado la terquedad de querer que todo sea como ustedes quieren y abran el abanico de la aceptación y la liberación. Se enamorarán de la vida. Momento de color: celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos abren el año con mucha expectativa y sensaciones buenas con deseos de prosperidad. Juntan dentro de ustedes las mejores energías y las proyectan. Momento de color: dorado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Buenos comienzos de tareas nuevas que les generarán tranquilidad y miras positivas a futuro. El brío se extiende a las familias que exhalan armonía y paz. Momento de color: zafiro.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sabrán poner fin a determinadas situaciones y mirar hacia el lado del sol. Los diferentes planos de sus vidas se abren en multicolores con lindas ilusiones. Momento de color: aguamarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Borrón y cuenta nueva limpiando errores o equivocaciones liberándose del peso de la culpa o la confusión. Adelante virginianos, todo está bien. Momento de color: plateado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Verán dentro suyo sensaciones nuevas que los sorprende y a la vez los entusiasma a seguir la vida con una mirada más calma y optimista. Renovación que aplauden. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Buscan dentro suyo encontrar el coraje para determinadas decisiones. Siempre mirando adelante tomen confianza en ustedes y en la vida. Momento de color: verde.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aires renovados con pensamientos nuevos que se integran a sus aspiraciones. Día con ese fuego natural sagitariano que los lleva al triunfo. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Encaran el año con objetivos en el plano afectivo personal. Cosas que quieren cambiar o decisiones algunas más determinantes. Conciencia y seguridad. Momento de color: blanco.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Empuje importante sobre todo aquellos que estén con algunas desilusiones o preocupaciones que desean solucionar. Esa es la clave, la decisión y la confianza. Momento de color: plateado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Llegan a este día con la suficiente ilusión despierta para arrancar el año con propósitos nuevos que los incentivan a perfeccionarse y alcanzar confianza. Momento de color: dorado.

Horóscopo del martes 2 de enero 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lunes con buen semblante para las actividades. Renuevan contratos, firman papeles, entrevistas con posibilidades. Se sentirán muy bien, día pleno. Momento de color: té verde.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten que los afectos están a favor de volver a empezar y lograr entre toda la familia limpiar energías. Comienzos positivos con sensación de prosperidad. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Usen su razón en lugar de la extrema emoción ante ciertas disputas que puedan aparecer. Concienticen que arranca el año, liberen tensiones. Momento de color: azulino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Llamativa reacción ante propuestas que recibirían. Piensen bien y en la parte afectiva conéctense con lo que realmente sienten. Respetar y respetarse siempre. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Pasan cosas dentro suyo que van a aflorar aunque a veces no queramos ver o afrontar o tapar. Lo más sano es hacerse cargo, no con pesar sino con responsabilidad. Momento de color: cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Alían sus pensamientos con la mejor opción en el plano de las actividades. Se ubican y reubican en nuevas situaciones que les darán mayor confort. Momento de color: sandía.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos digan lo que es menester para ustedes decir y hacer ver. La palabra es un don que hay que honrar y a la que recurrir en la vida siempre. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Crecida de emociones algo encontradas en el plano de los afectos. Una búsqueda casi sin fin que sería bueno analizar y tomar otro tipo de decisiones. Momento de color: verde bosque.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aciertos en el plano de las actividades. Las dudas se disipan y pueden avanzar hacia mejores posturas o puntos de vista para lograr éxitos. Momento de color: esmeralda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos verán prometedoras alternativas sobre asuntos que competen a las familias y se alegrarán. Mejoras y acuerdos con superadora proyección. Momento de color: oliva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No arranquen el año con sobrecarga emocional o con imposiciones auto exigidas. Aprender a equilibrar el haber diario les dará más salud y alegría. Momento de color: aguamarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Vientos a favor en el área de las actividades. Dan lo mejor de ustedes y van posicionándose con avances que los entusiasmarán mucho. La vida brilla. Momento de color: sol de amanecer.

Horóscopo del miércoles 3 de enero 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Debaten ideas profundizando más los pro y las contras de sus objetivos. Logran disipar roces o disidencias en sus lugares de trabajo. Día intenso que termina muy bien. Momento de color: oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Procuren no interpretar que están dando examen todo el tiempo. Ser quien uno es sana y da más fortaleza. Tomarse la posibilidad de flexibilizar al otro también. Aire. Momento de color: cian.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No escuchen lo que saben que les hace mal. Objetivo interesante poder dejar de lado las cosas tóxicas o enfermizas y seguir adelante. Luces nuevas en camino. Momento de color: azul.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día con chispas de colores en el plano afectivo. Participan en reuniones de las que podrían surgir nuevos contactos o relaciones interesantes. Novedades. Momento de color: fucsia.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Los dichos, dichos están, lo hecho también. Arrepentirse es interesante, pero es más constructivo evitar cometer los mismos errores. Estudien su accionar. Momento de color: violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Toman impulso para poder afrontar las cosas del día. Decisiones que serán amparadas desde la propia luz interna que los hace muy fuertes. Momento de color: amanecer.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Oportunidades para elegir lo que más les convenga de acuerdo a sus pretensiones. Vienen nuevas propuestas que sentirán holgadas sus decisiones. Momento de color: verde manzana.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Dejen de lado las chicanas o provocaciones innecesarias para con sus parejas. Siempre es mejor la madurez y la responsabilidad. Actividades fructíferas. Momento de color: magenta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Saber que siempre hay posibilidades nuevas en todo. No decaigan en sus ánimos y miren hacia adelante. Detectarán una fuerza especial en ustedes. Momento de color: oro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Disientan con sus enemigos internos, esos que los hacen poner en duda sus talentos o virtudes. Siempre es mejor equivocarse a no saber qué pasaría. Momento de color: amarillo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Visión de futuro con perspectivas que en lo suyo serán innovadoras. Día inspirado con ese Urano regente que los hace especialmente brillantes y creativos. Momento de color: tornasolado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Descubren nuevos sentidos para luchar contra esos ánimos que a veces caen. Revisen sus espíritus piscianos y reivindiquen su profunda conexión Universo. Momento de color: uva.

Horóscopo del jueves 4 de enero 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día para demostrar que están preparados y que tienen conocimiento suficiente para afrontar tareas laborales. Llega el momento y verán el éxito llegar. Momento de color: mango.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Mucho trabajo en esta jornada dándoles a la vez posibilidad de lucirse y demostrar sus capacidades. Intentos fallidos en el amor, revisen los modos. Momento de color: anaranjado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sienten que no tienen planificadas las cosas que deben realizar. Organicen sus tiempos para evitar estresarse. Día con mucho movimiento, en todo sentido. Momento de color: carmesí.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Autenticidad a flor de piel que les dará la posibilidad de encaminar mejor sus decisiones miras hacia el futuro. Estabilidad económica que les augura tranquilidad. Momento de color: magenta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Buscan apoyo y eso les da el impulso justo para tomar decisiones. Firman cosas pendientes dándoles la plena tranquilidad del día. Aportes y enseñanzas valiosas. Momento de color: verde agua.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Expectativas por respuestas que esperan en el plano de las actividades. Un rumor interno les habla de querer más acercamiento y definición en las parejas. Momento de color verde manzana.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se sienten cubiertos emocionalmente en este día de pruebas, exámenes, reuniones, entrevistas. Apertura mental y hallazgo interno. Luz. Momento de color: lila.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Acceden a conocimientos nuevos, o se preparan con mayor información en sus ocupaciones profesionales. Día focalizado en crecer y asentarse. Momento de color: avellana.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Apelmazan y destierran miedos internos que a veces sienten que les paraliza la vida. Afrontar y poner en relieve la fuerza propia, garantiza el triunfo. Momento de color: cerceta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Canalizan sus pensamientos a través de hechos en sus áreas laborales. Día ocupado en tareas varias pero con condimentos amorosos que les atraen. Momento de color: turquesa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Lo que les dejará una conversación importante será trascendental para su futuro. Día particular en el que sentirán que varias cosas están en juego. Decisiones. Momento de color: turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Música para sus oídos palabras o definiciones esperadas en el plano laboral, judicial o patrimonial. Jornada intensa con matices coloridos y vivaces, intensos. Momento de color: plateado.

Horóscopo del viernes 5 de enero 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día para reconciliar e ir a buscar a esa persona que quieren tanto. La distancia sólo genera más pena. Designio innovador en el área de las actividades. Desarrollo. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Fortaleza y decisión en el plano de las actividades. Nuevas expectativas que se consolidan desde sus capacidades e idoneidad. Amor que camina calmo. Momento de color: canela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Noticias confortantes en el área de las actividades. Principios buenos y cambios provechosos. Se vislumbra u halo de luz nueva en las relaciones de pareja. Momento de color: arándano.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se anticipan a reaccionar y podrían equivocarse. Comprueben las cosas y mediten bien qué hacer. Los relámpagos emocionales dañan la salud y el espíritu. Momento de color: magenta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Siempre se puede mejorar pero de modo tranquilo y sin ansiedades ilimitadas. Gobierno de ideas nuevas en su intelecto perspicaz que les darán éxitos esperados. Momento de color: amarillo sol.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Cierta calma incluso física, con mayor liviandad y bienestar. Aprender y ser conscientes de las buenas sensaciones para arraigarlas y disfrutarlas. Momento de color: blanco luna.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Expectativas con mayor rango de posibilidades. La salida del sol está en puerta para sus corazones y espíritus, sólo falta que se den verdaderamente cuenta. Momento de color: frutillas.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día para hacer el esfuerzo emocional de dejar pasar y soltar situaciones de dolor vividas. Busquen la belleza en cada cosa y protéjanse del dolor. Renacer. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Avances logrados en el ámbito laboral. Consiguen estabilizarse aquellos que recién empiezan. Hay algunos atisbos de inseguridad en las parejas. Momento de color: azabache.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Les avisan sobre sucesos a resolver en el plano de las actividades. No dejen de lado poder concurrir a esas reuniones sociales. Distensión y esparcimiento. Momento de color: carmesí.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Viernes con energía mental suprema con la que se lucirán en entrevistas, conversaciones, reuniones. Notarán que están más afianzados en sus anhelos. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos reordenan pensamientos confusos respecto a sus parejas. Viernes para reconciliaciones en todos los planos. Hay energía espiritual que naturalmente muestran. Momento de color: rosa.

Horóscopo del sábado 6 de enero 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Conquista y carisma serían las acciones de este día sábado arianos en el que su naturalidad visceral será la clave. Conocerían personas aquellos que estén sin pareja. Momento de color: frutilla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Intentos fallidos de entablar nuevamente relaciones del pasado. Permitan a sus corazones y mentes ampliar la mirada y dejar en el pasado lo que se deba. Momento de color: púrpura.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sábado vibrante con acontecimientos que les darán alegrías y buenas experiencias sociales. Abren sus rutinas y planifican poder disfrutar el día. Momento de color: dorado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cierta inquietud por asuntos familiares los cuales no deberían angustiarlos por demás. Debieran trabajar sus fueros íntimos para lograr estabilizar mejor las emociones. Momento de color: anís.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos sábado esperanzador que podría traerles noticias esperadas. De alguna manera verán solucionar asuntos que parecían imposibles. Día para darse cuenta. Momento de color: luna.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos háganse sus propias propuestas por ustedes mismos. Realizar alguna actividad que les guste, darse su lugar. Las exigencias no siempre son del otro. Momento de color: mostaza.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) librianos con nuevas ideas que quisieran sentarse a planificar y poder llevar adelante. Importa realizar y mostrar las capacidades que todos tenemos. Plenitud. Momento de color: celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No interpreten como tormenta a una llovizna. Aprender a medir las emociones y no poner todo en la misma intensidad. Crecimiento y profundización. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se integran a personas nuevas, sienten comodidad y fraternidad que los entusiasma mucho. Se vislumbran veredas nuevas y soleadas para transitar. Momento de color: rosado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Irritabilidad que podría evitarse ante discusiones con tonos subidos. La prioridad debiera ser la armonía y las buenas vibras por el bien de todos. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sábado para poder realizar sus quehaceres del día con agrado. Invitaciones y posibilidad de nuevas conexiones sociales que les servirán. Momento de color: amarillo brillante.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con mucha energía en este día renovador que les otorga la placidez de sentirse muy bien y con carga suficiente de optimismo. Disfruten, jornada especial. Momento de color: terciopelo violeta.

Horóscopo del domingo 7 de enero 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos una jornada en la que recargan sus energías con salidas o juntadas de agrado con amigos o familiares. En sus pensamientos cierta necesidad de ser más amados. Momento de color: turquesa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Un sinfín de oportunidades sociales se presentan en este día en el que desplegarán su encanto venusino pudiendo algunos conocer alguien importante. Renovación. Momento de color: fucsia.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Llamados importantes por parte de personas que les importan mucho en el plano afectivo. Hay ilusión y necesidad de poder tener esa charla pendiente. Reencuentro. Momento de color: lila.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Algunos pensamientos que los estimularían a tener otro tipo de aspiraciones y ganas de probar sus talentos en el plano creativo laboral. Triunfos nuevos. Momento de color: cerceta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Domingo inspirado y con lucidez como para encarar diálogos pendientes con sus parejas o personas de su interés. Subyugados e impactados sus corazones. Cambio. Momento de color: cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Llegan a este domingo con ciertos aires de querer estar solos con ustedes mismos. Vacaciones mentales que les darían limpieza energética y alivio. Momento de color: verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Chispas en sus estómagos y latidos fuertes en sus corazones. Algunos librianos conocerán a alguien que los fascine. Amor pleno y salidas encantadas. Momento de color: terciopelo rojo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Domingo que enaltecerá sus ánimos al poder encontrar lo que buscaban. Darse cuenta que lo que uno desea mayormente puede darse si es por el bien de todos. Momento de color: sol.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aproximación y entendimiento en el plano afectivo que los lleva a tener mayor confianza y perspectiva de mejorar y ser más felices. Unión. Momento de color: oliva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Dejar un poco de lado la sobre exigencia y creer más en sus capacidades y talentos. Mediten bien sobre esas decisiones que tienen deseos de tomar. Momento de color: aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Si sienten inseguridad en el plano afectivo, tómense el tiempo como para poder sentir más claridad y decisión. La versatilidad y variabilidad hablan por sí solas. Momento de color: gris.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Nueva fase para poder planificar mejoramientos en sus vidas. Busquen equilibrar sus cambios de humor que no les dan mejorías. Cambio de actitud. Renovación. Momento de color: azul.

(Télam)