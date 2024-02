La adaptación de la novela de Clare Keegan "Pequeñas cosas como esas" deslumbra en la Berlinale

La película irlandesa "Small things like these" ("Pequeñas cosas como esas") basada en la novela homónima de la escritora Clara Keegan, captó la atención del público y la crítica en la presente edición del Festival de Cine de Berlín (Berlinale) 2024 por abordar con sensibilidad y profundidad el robo y exterminio de bebés en Irlanda durante los años 80, perpetrado por la Iglesia Católica.

La novela, publicada originalmente en 2020 en Irlanda y en la Argentina un año después por el sello Eterna Cadencia, se adentra en la vida de un vendedor de carbón que descubre un secreto oscuro dentro de un convento y aquello lo enfrenta y lo lleva a reflexionar su propio pasado como hijo de madre soltera.

La película tuvo su estreno mundial en la apertura del festival berlinés el pasado 15 de febrero.

La historia transcurre en 1985, en un pueblo del condado de Wexford, y sigue la vida de un hombre que se ve obligado a tomar una posición ante la complicidad y silencio que rodea un escándalo de proporciones históricas: el robo y la adopción ilegal de niños nacidos en los llamados "Asilos de las Magdalenas", donde se reportó la muerte de cerca de 9.000 niños desde 1922 hasta 1998, y el entierro de unos 800 en una fosa común.

El hecho narrado por Keegan involucraba a varias órdenes religiosas, específicamente a algunas monjas católicas, quienes después fueron acusadas de haber participado en la adopción ilegal de bebés. Muchos de ellos fueron sustraídos de sus madres biológicas bajo presión o a veces diciéndoles que sus hijos habían fallecido, para luego darlos en adopción a familias que buscaban un hijo, consignó el diario británico The Guardian.

El desafío de la adaptación del cineasta belga Tim Mielants, protagonizada por un obstinado Cillian Murphy (nominado al Oscar por Oppenheimer) y adaptada por la dramaturga Enda Walsh, fue encontrar formas de llevar elementos más sutiles a la pantalla sin depender demasiado de la exposición. Por eso, el film se vale de flashbacks para mostrar los años más jóvenes del del protagonista.

La película, que aún no tiene fecha de estreno en América Latina y que contó con Matt Dillon y Ben Affleck en la producción, se suma a una serie de adaptaciones de la obra de la autora irlandesa, entre ellas "The quiet girl", ópera prima del director irlandés Colm Bairéad que adaptó la novela "Tres luces".

El prestigioso festival de cina berlinés, uno de los tres más importantes del mundo junto a los de Cannes y Venecia, se extenderá hasta el 25 de febrero.

(Télam)