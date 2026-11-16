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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los topes de la Prestación por Desempleo en noviembre de 2026, tras el incremento dispuesto para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mediante la Resolución 4/2026. Con esta modificación, el monto máximo del beneficio pasó de $391.200 a $398.800, mientras que el piso mínimo ascendió de $195.600 a $199.400.

Debido a que el organismo liquida esta asistencia a mes vencido, quienes perciben el haber durante noviembre cobran los importes fijados en octubre, y la nueva escala impactará en las liquidaciones de diciembre.

El cálculo individual de cada cuota se determina a partir del 75% de la mejor remuneración mensual neta percibida por el trabajador durante los seis meses previos al cese laboral. No obstante, el importe final queda sujeto a los límites mínimos y máximos vigentes según el SMVM, por lo que ningún titular puede percibir una suma inferior al piso ni superior al tope establecido, sin importar el nivel salarial previo.

Anses: cómo acceder a la Prestación por Desempleo

La asistencia económica está dirigida exclusivamente a trabajadores en relación de dependencia registrados que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, como despido sin justa causa, finalización de contrato o quiebra del empleador, quedando excluidas las renuncias voluntarias. Para acceder, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes previsionales en los últimos tres años, mientras que los trabajadores eventuales y de temporada requieren haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y sumar más de 90 días de aportes durante el último año.

La duración de la cobertura varía según la antigüedad de las contribuciones previas: quienes registran entre 6 y 11 meses de aportes acceden a 2 cuotas; entre 12 y 23 meses reciben 4 cuotas; entre 24 y 35 meses obtienen 8 cuotas; y quienes superan los 36 meses cobran 12 cuotas.

Asimismo, los beneficiarios que tienen 45 años o más reciben de manera automática una extensión de seis cuotas adicionales.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral; vencido ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada día hábil de retraso. La solicitud se gestiona a través de la plataforma Atención Virtual de Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial con turno previo, presentando el Documento Nacional de Identidad y la documentación respaldatoria del cese, como telegrama de despido, carta documento, contrato finalizado o constancia de cierre de la empresa.

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