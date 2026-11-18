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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció los topes de ingresos vigentes para el sistema de asignaciones familiares que alcanza a los titulares de jubilaciones y pensiones. La actualización de dichos parámetros se oficializó mediante una publicación reciente en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el esquema dispuesto, el organismo fijó el tope individual en $3.271.814 mensuales por cada integrante del grupo familiar. Asimismo, el tope máximo correspondiente al ingreso total del núcleo familiar se determinó en la suma de $6.543.628.

Aquellos jubilados cuyos haberes y entradas económicas se ubiquen por debajo de los tres millones doscientos setenta y un mil ochocientos catorce pesos quedan habilitados para percibir la Asignación Familiar por Cónyuge, siempre que se verifiquen la totalidad de los requisitos.

La Resolución 303/2026 de Anses detalla que el valor establecido para esta prestación durante noviembre asciende a $19.369. Por otra parte, para aquellos beneficiarios comprendidos dentro de la Zona 1, el importe correspondiente se fijó en $38.423.

El cumplimiento del límite individual opera como un requisito de exclusión directa y no constituye una garantía automática de percepción. Para acceder al beneficio, el sistema exige que el titular pertenezca al régimen previsional correspondiente, posea el matrimonio debidamente acreditado en las bases de datos y cumpla con los criterios de compatibilidad.

La verificación de los vínculos familiares y de la documentación respaldatoria se realiza de forma digital a través de la plataforma institucional Mi Anses. Los interesados deben ingresar al sitio oficial con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social para corroborar el estado de sus registros.

Las escalas y los montos de las asignaciones familiares se actualizan de manera mensual conforme al mecanismo de movilidad estipulado por el Decreto 274/2024. Por este motivo, los importes y topes máximos vigentes en noviembre experimentarán modificaciones en el transcurso del mes de diciembre.

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