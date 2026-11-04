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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida durante noviembre de 2026 la Prestación por Desempleo destinada a trabajadores despedidos sin justa causa. El monto otorgado equivale al 75 % de la mejor remuneración neta mensual percibida durante los últimos seis meses previos al cese laboral, sujeto a los límites fijados por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Para este período, el piso garantizado es de $199.400, mientras que el tope máximo alcanza los $398.800.

El beneficio está dirigido a personal en relación de dependencia del sector privado desvinculado por motivos previstos en la normativa vigente. Entre las causales habilitantes se incluyen la finalización de contratos a plazo fijo, el despido sin justa causa, el cierre o quiebra de la empresa empleadora, y la desvinculación laboral por causas justificadas acreditables.

Cómo acceder a la prestación por Desempleo

Para acceder a la prestación, ANSES exige el cumplimiento de aportes mínimos al sistema de seguridad social. Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores a la desvinculación. En el caso del personal eventual o de temporada, se requiere un período mínimo de 12 meses trabajados en los últimos tres años, habiendo prestado servicios durante más de 90 días en el último año de actividad.

La presentación del trámite requiere reunir la documentación personal y laboral que certifique la identidad y el fin del vínculo de empleo. Es indispensable contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) original y copia, junto al instrumento legal de finalización, como telegramas de despido, cartas documento, contratos de trabajo vencidos, notas con firma empleadora certificada o constancias judiciales en casos de quiebra corporativa.

El trámite puede gestionarse de forma remota a través del canal institucional de Atención Virtual dentro de la plataforma Mi ANSES. Para iniciar la solicitud, la persona interesada debe ingresar con su Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y Clave de la Seguridad Social, seleccionar el trámite de desempleo, cargar los formularios requeridos, adjuntar la documentación de respaldo digitalizada y generar el comprobante de envío correspondiente.

El plazo regulatorio para efectuar la presentación formal es de 90 días hábiles a partir de la fecha efectiva de la desvinculación laboral. Si la solicitud se tramita con posterioridad al vencimiento de dicho lapso, el organismo efectúa el descuento proporcional de los días de cobro por el tiempo transcurrido hasta la fecha de inscripción.

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