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Los jubilados y pensionados que perciban sus haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través del Banco Nación pueden acceder a créditos personas que van desde $1.000.000 hasta un tope máximo de $50.000.000, con opciones de amortización de libre destino.

Para acceder a los préstamos de la línea “Nación Previsional BNA”, los beneficiarios deben estar dados de alta en la nómina de pago de haberes de la entidad, someterse a la evaluación crediticia y otorgar una autorización expresa para el descuento directo de la cuota mensual sobre la cuenta previsional. Además, el marco normativo del crédito estipula un límite máximo de endeudamiento, determinando que el valor nominal de la cuota mensual no puede comprometer más del 35% de los ingresos netos mensuales del solicitante.

Créditos para jubilados de Anses: cómo quedaría la cuota y cuál es la tasa

Las condiciones vigentes para esta línea contemplan una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 49% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 61,70%. En tanto, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) se ubica en el 78,38%. Por ejemplo, para una financiación de $2.000.000 acordada a un plazo máximo de 72 meses, la cuota base estimada ronda los $86.516 mensuales antes de impuestos.

En cuanto al cuadro de valores para una financiación de $2.000.000 sin IVA incluido, las cuotas mensuales varían según la extensión del compromiso contractual: a un plazo de 12 meses, la suma asciende a $214.136; a 24 meses se fija en $132.295; a 36 meses se ubica en $106.998; a 60 meses alcanza los $89.803 y a 72 meses se posiciona en los citados $86.516. El ajuste del valor final dependerá del perfil crediticio individual y del eventual agregado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente sobre los intereses devengados.

Jubilados y pensionados: cómo solicitar un préstamo

La gestión del trámite puede canalizarse íntegramente por la vía digital a través de la aplicación móvil BNA+ o mediante la plataforma de home banking del banco. El procedimiento requiere ingresar al apartado de “Préstamos”, evaluar las propuestas preaprobadas asignadas según los ingresos, seleccionar el importe y el plazo de amortización deseados y validar los términos y condiciones del contrato para su posterior acreditación.

Asimismo, las consultas y la tramitación presencial continúan disponibles en la red de sucursales del territorio nacional.

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