Temporal: la Ruta 9 quedó bajo el agua y los conductores no pueden avanzar ni regresar

Una tormenta feroz azotó la provincia de Buenos Aires y convirtió la Ruta Nacional 9 en un verdadero infierno de agua y barro. Entre Zárate, Baradero y Lima, cientos de autos y camiones quedaron varados durante la madrugada del sábado, sin comida, sin asistencia y sin respuestas.

Entre los atrapados están Daniel Orta y Ezequiel González, directivos de la empresa Sofre Digital SA. Desde la 1 AM no se han podido mover. “La ruta desapareció”, dijeron a Crónica TV y La Opinión Austral. No hay patrulleros, bomberos ni Defensa Civil en la zona.

En algunos vehículos viajan familias con niños, sin abrigo, sin alimentos y con temperaturas que obligan a mantener el motor encendido para sobrevivir. “No sabés si vas a poder cargar nafta otra vez”, lamentaron los afectados.

Mientras el agua no da tregua, el SMN mantiene una alerta amarilla en toda la provincia y ya hay más de 800 evacuados. La ausencia de operativos de emergencia profundiza el drama.