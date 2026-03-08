Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de 28 de Noviembre intervinieron este domingo tras un fuerte choque contra un poste de alumbrado.

Cerca de las 05:40, personal de la División Cuartel 14 acudió de urgencia a la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle 9 de Julio luego de reportarse una colisión con una persona lesionada.

Al llegar con la unidad de rescate 909, los efectivos constataron que un Chevrolet Corsa azul impactó de manera frontal contra un poste metálico de luz y quedó detenido sobre la calzada con importantes daños.

Bomberos colaboraron con el equipo sanitario local en la inmovilización del conductor y su posterior traslado al hospital para recibir atención médica.

Además, realizaron la apertura del capot y la desconexión preventiva de la batería para evitar un posible foco ígneo. En el lugar también trabajó personal de Servicios Públicos, que evaluó el estado de la estructura dañada.

El operativo contó con apoyo de la Comisaría local y de efectivos de franco que se sumaron a las tareas de asistencia.

