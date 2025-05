Este lunes, el periodista Gustavo Méndez estrenó su ciclo de streaming “La Pasión” en el canal de Youtube de La TV Pública, donde le hizo una entrevista a la China Suárez, quien habló sobre su pasado, presente y futuro, muy ligado al de Mauro Icardi.

En la nota, Méndez le recordó a la China que ella le dijo, en algún momento, que “no le puede prometer casamiento a ningún hombre en su vida”, y la cuestionó sobre el supuesto compromiso que publicaron en las redes.

“Es verdad, viste que no miento. Yo dije eso siempre, pero porque decía ‘¿para qué me voy a casar si después me divorciaría‘. Como que yo pensaba en los papeles, gastar plata en una fiesta que después todos te critican… era como que decía ‘¿para qué me voy a casar y firmar un papel?’ Sabía que me iba a divorciar, entonces, no me casaba”, reveló la actriz.

“Obviamente, el otro lado no era bien recibido porque no es fácil que te lo digan y yo, con el afán de ser sincera… pero ojalá algún día sí me case”, indicó, y justificó su cambio de opinión a que “debe tener que ver con la madurez”.

Sobre su relación con el futbolista, Eugenia, comentó: “Me pasa que tenemos un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado, y no lo digo para hablar mal de las personas con las que estuve”.

“Nunca me había pasado de decir ‘tengo todo en una persona’. Esa cosa de compañerismo, de querer hacer todo con la otra persona; cuando yo era de esas personas que necesitaba su espacio”, admitió, y, remarcó: “Re envejecería al lado de esta persona”.

“Cuando entra en confianza, él es muy divertido. Nos reímos de las mismas cosas, tenemos el mismo humor negro. Somos muy similares”, prosiguió.

Luego, habló de cómo es su personalidad cuando se enamora. “Cuando estoy enamorada manejo una intensidad, pero es con la misma intensidad que dejo de amar. Por eso, a veces, parezco fría, pero… cuando amo, te doy todo: mi corazón, mi confianza”, admitió.

Por otro lado, habló de su maternidad y de la posibilidad de agrandar la familia junto a Mauro Icardi. “Ser madre es mi gran pasión”, dijo sobre la experiencia de criar a sus hijos.

En cuanto a su historia familiar, explicó: “Me crié con padres separados y, para mí, nunca fue un trauma gracias a ellos. Mi madre nunca me habló mal de mi padre ni mi padre de mi madre y eso es lo que hago con mis hijos”.

Sobre la posibilidad de seguir agrandando la familia, lanzó, en modo de broma: “Por ahora, estoy bien. No te digo que cerré la fábrica, pero tres es mucho”.

Qué dijo La China Suárez sobre la posibilidad de una boda con Mauro Icardi y de mudarse con él a Turquía

Respecto a so Mauro Icardi le pidió o no matrimonio, la China señaló que ambos se lo toman con calma. “Vamos tranquilos, mucho más tranquilos, por ahí, de lo que parece en las redes. Más allá de que seamos intensos los dos y estemos todo el día juntos y compartamos todo, no tenemos ningún apuro, sería como una celebración linda y algo lindo, pero yo creo que, cuando va avanzando, todo se va dando con mucha naturalidad”, explicó.

Respecto a si se mudaría con Icardi a Turquía cuando él retome sus entrenamientos con el Galatasaray, la China destacó “el cariño y el amor que le tiene la gente y cómo lo cuidan al futbolista en ese país, y la buena acogida que tuvo ella también.

“¿Pero lo hablan? ¿Cómo van a ser?”, insistió Méndez, a lo que la China reconoció que “Sí, obviamente, como toda pareja, pero nada, sin problema.”. “Tenés tres chicos. El colegio”, le recordó el periodista, pero la actriz, le retrucó: “Y haremos malabares, no sé. Cuando llegue el momento lo veremos”, dijo y dio por cerrado el tema.

Leé más notas de La Opinión Austral