Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que la China Suárez luciera un vestido rojo muy similar al que Wanda Nara había mostrado años atrás, las redes arremetieron contra la actriz, ya que, anteriormente, se la acusó de querer vestir igual que las exparejas de sus novios.

La rivalidad entre la actriz y la empresaria volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez, por un escándalo “fashionista” que explotó en redes sociales; en las últimas horas, usuarios comenzaron a comparar un vestido rojo que lució la actual novia de Mauro Icardi, durante las fiestas, con uno que Wanda había usado en 2015 y, las similitudes, no pasaron desapercibidas.

Todo sucedió cuando, Suárez, compartió imágenes de una salida nocturna junto al futbolista, donde se la ve con un vestido rojo ajustado, de silueta ceñida y estilo sensual; rápidamente, las fotos fueron contrastadas con imágenes de la empresaria durante unas fiestas en 2015, donde había lucido un diseño muy similar, tanto en color como en corte.

La polémica escaló, aún más, en el momento que un usuario de “X” (ex Twitter) arremetió contra la forma en que La China habría llevado el vestido y fue lapidario en su comentario. “El vestido se veía mal, porque se lo puso mal; muere moncha China Suárez”, escribió, junto a una imagen comparativa que cosechó miles de likes y respuestas.

Como suele ocurrir cada vez que los nombres de Wanda y La China aparecen en la misma oración, las redes se dividieron entre quienes aseguran que lo hace a propósito y quienes sostienen que se trata de una simple coincidencia; lo cierto es que, una vez más, cualquier gesto, look o detalle vuelve a alimentar una rivalidad que parece no tener fin.

Leé más notas de La Opinión Austral