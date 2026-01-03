Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que se conociera que Bautista Lena contrajo matrimonio con Delfina Villagra, Juana Repetto reveló que no fue invitada al casamiento de su propio hermano; el dato generó revuelo y dejó, al descubierto, una fuerte interna familiar.

Juana no esquivó la polémica y decidió contar cómo atravesó el hecho de quedar afuera de un evento tan significativo; la situación no solo la tomó por sorpresa, sino que, también, la expuso públicamente, obligándola a dar explicaciones sobre una interna que, hasta ese momento, permanecía en el ámbito privado; en diálogo con Fernanda Iglesias para “Puro show” (El Trece), la influencer fue consultada, sin vueltas, sobre el vínculo actual con su hermano y si existía algún tipo de conflicto previo que justificara su ausencia.

Tras confirmar que no recibió invitación, Juana apuntó a posibles responsables. “No sé, deberías preguntarle a él o a la mujer”, indicó, marcando una distancia evidente tanto con su hermano como con su cuñada; en esta misma línea, picante, lanzó: “Si él o su mujer no nos hacen parte a mí y a mis hijos, tiene más que ver con lo que son ellos, no con lo que soy yo”.

Lejos de quedarse solo en esa declaración, Repetto profundizó su postura y dejó en claro que, al menos desde su mirada, no hubo motivos válidos para haber sido excluida del casamiento. “Esto habla más de ellos dos que de mí; estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy”, indicó, dejando en claro que, aunque la situación le dolió, no cuestiona su valor.

Mientras tanto, el silencio del resto de los protagonistas alimenta las especulaciones y deja abierta la incógnita sobre si habrá o no una reconciliación.

Leé más notas de La Opinión Austral