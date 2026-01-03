Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A tres meses y medio del grave accidente en moto que casi le cuesta la vida, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, dejó un profundo mensaje en sus redes, atravesado por las secuelas que aún arrastra y por la certeza de haber sobrevivido a una experiencia límite.

En sus historias de Instagram, decidió mostrar, por primera vez, las cicatrices visibles que le quedaron tras el choque y, poner en palabras, lo que le generan en su vida cotidiana; la publicación, fue directa y sincera: frente a un espejo, con el torso desnudo, Thiago dejó ver una extensa marca que atraviesa su abdomen de arriba hacia abajo, producto de las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido durante su internación.

Junto a la imagen, escribió: “Les voy a contar algo que me está pasando”. Luego, sin filtros, expuso una de las consecuencias emocionales más duras del proceso: “Me da vergüenza andar en cuero; ahora, ni adelante de Dani puedo estar sin remera”. La frase, breve pero contundente, reflejó el conflicto interno que todavía enfrenta al reconocerse en su propio cuerpo.

Más allá de lo visible, el accidente dejó secuelas físicas que siguen presentes; Thiago contó, en distintas oportunidades, que continúa en tratamiento y que, con determinados cambios climáticos, siente dolor en todo el cuerpo; durante la internación, perdió 22 kilos y su estado fue tan delicado que, según relataron los médicos, existió la posibilidad de que quedara en silla de ruedas de manera permanente; además, explicó que, la extracción del bazo, lo volvió más vulnerable desde el punto de vista de la salud: “Y me dijeron que, al sacarme el bazo, soy más propenso a enfermarme”.

Sin embargo, el mensaje no se limitó al dolor ni a la vergüenza; también, hubo espacio para la reflexión y el agradecimiento a través de otro posteo. “Lo que es saber que, gracias a estas cicatrices, sigo vivo; es algo que me va a marcar para toda la vida”, indicó, y sumó una interpretación personal de lo vivido, atravesada por la fe y el acompañamiento recibido. “También, saber que, todo lo que pasé, fue por algo. Gracias a Dios y a todos ustedes que oraron por mí, estoy acá”, expresó.

Leé más notas de La Opinión Austral