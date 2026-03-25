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El Gobierno nacional avanza con una batería de proyectos que buscarán ser debatidos en el Congreso durante las sesiones ordinarias. Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el objetivo es impulsar cambios de fondo en el funcionamiento del Estado.

“Estamos iniciando el proceso de sesiones ordinarias más reformista de la historia”, afirmó, al tiempo que remarcó que las iniciativas apuntan a “transformaciones estructurales” en distintas áreas clave del país.

Uno de los ejes centrales del paquete está vinculado al ordenamiento de las cuentas públicas y la sostenibilidad del gasto estatal.

En ese sentido, el funcionario apuntó contra la gestión anterior: “El gobierno anterior nos dejó fundidos, sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos ni a las prestaciones sociales que tanto dicen defender”.

Además, cuestionó el mecanismo de aumentos: “Los aumentos que daba el gobierno anterior eran efímeros porque estaban financiados con emisión monetaria; se los comía la inflación”.

Sobre el rumbo que buscan implementar, explicó: “Estas nuevas leyes van a dar aumentos necesarios, pero haciendo el sistema sustentable”, y advirtió que evitarán “repartir plata que no hay”.

Asistencia

En materia social, el Gobierno anticipó que buscará focalizar la asistencia en sectores específicos, limitando beneficios que consideran irregulares. “Vamos a dar aumentos solo a los que tienen incapacidad para trabajar”, sostuvo Adorni, y agregó: “No a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer clientelismo”.

En ese marco, planteó una diferenciación en el criterio de asignación de recursos: “Nos enfrentamos a la demagogia con responsabilidad”.

Cambios en el Código Penal

Otra de las reformas apunta a la actualización del Código Penal, con el objetivo de endurecer penas e incorporar nuevas figuras delictivas.

“Parte del Código Penal reformado que estamos trabajando está en proceso de revisión”, explicó el funcionario.

Detalló además que “por indicación del Presidente vamos a avanzar en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales”, incluyendo delitos como estafas piramidales, salideras, entraderas, viudas negras, delitos migratorios y uso de armas en cárceles.

“Se trata de un proyecto de 900 páginas para reformar un código que fue sancionado en 1921. No se puede hacer esto a la ligera”, remarcó.

Reforma judicial

El fortalecimiento del sistema judicial es otro de los puntos incluidos en el paquete legislativo, con foco en cubrir cargos vacantes. “El Ministerio de Justicia estará enviando hoy 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación”, anunció.

En ese sentido, advirtió sobre la situación actual: “Hoy, 364 de los más de mil cargos de la Justicia Federal están vacantes, haciendo funcionar a la Justicia al 60% de su capacidad”.

Y agregó una definición política: “Durante demasiado tiempo la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron el nombramiento de jueces. Esto se termina”.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete comentó cuales son las leyes que se enviarán al congreso.

Ley de Fuego y Ley de Glaciares

Dentro del paquete legislativo se incluyen modificaciones a leyes ambientales y productivas, como la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares.

Sobre la normativa de manejo del fuego, el funcionario fue crítico: “Es un capricho del gobierno de turno”, y cuestionó que “ampliaron el marco para incluir campos agrícolas y bosques implantados”.

También describió el impacto que, según su visión, tiene la ley vigente: “Hoy, si a un hombre en el campo se le prende fuego la propiedad, no la puede vender”.

En cuanto a la ley de glaciares, sostuvo: “Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo en lo ambiental y restrictivo en la actividad minera del mundo”.

Y explicó el enfoque de la reforma: “Vamos a devolver a las provincias la potestad para determinar dónde permitir la actividad minera y dónde no, sin dejar de proteger a los glaciares”.

Tierras rurales e inversiones

El Gobierno también impulsará cambios en la normativa sobre tierras rurales con el objetivo de fomentar inversiones. “Modificaremos la ley de tierras rurales para levantar las restricciones a la venta a extranjeros”, anticipó Adorni.

En esa línea, destacó el impacto esperado: “Los inversores extranjeros ven a la Argentina como una oportunidad histórica”, y aseguró que esas inversiones “son trabajo, infraestructura y crecimiento”.

Ley de desalojos y propiedad privada

Otro de los proyectos estará orientado a agilizar los desalojos y reforzar el derecho a la propiedad. “Necesitamos una ley de desalojos que sea sumarísima”, sostuvo, y precisó que la intención es “restituir los inmuebles a los propietarios en menos de cinco días”.

Además, vinculó esta problemática con el mercado inmobiliario: “El riesgo de que te tomen la propiedad le sube el precio a los alquileres”. Y agregó “La incertidumbre jurídica castiga a los que hacen las cosas bien”.

Funcionarios acompañaron a Adorni, en la conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada.

Defensa nacional

En materia de defensa, el Gobierno anticipó una medida para financiar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. “El 10% de los ingresos de privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital”, afirmó.

Esta iniciativa, según explicó, apunta a “reconstruir el instrumento militar” y mejorar la capacidad de defensa del país.

Inserción internacional

Por último, el funcionario se refirió a la política exterior y al avance de acuerdos comerciales. En particular, destacó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Es un acuerdo que se negocia hace más de 25 años”, señaló, y afirmó que permitirá “ampliar exportaciones y mejorar la competitividad”.

Al cierre, Adorni sintetizó el alcance de la agenda oficial: “Estamos avanzando en reformas estructurales que buscan cambiar el funcionamiento del país”.