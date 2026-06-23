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La batalla entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo y dejó, al futbolista, frente a una situación particularmente compleja; en medio de un escenario cada vez más difícil, el jugador decidió adoptar una postura tajante con el objetivo de resguardar a sus hijas.

De acuerdo con la información difundida en “LAM” (América TV), programa conducido por Angel de Brito, el jugador optó por acatar determinadas condiciones vinculadas a los encuentros con las niñas; la determinación aparece como una maniobra orientada a recomponer el vínculo familiar.

La disputa entre Icardi y Wanda se volvió cada vez más compleja durante los últimos meses; los cruces públicos, las diferencias respecto de la crianza y las distintas instancias judiciales generaron un clima de mucha tensión, el cual terminó impactando, de lleno, en la dinámica familiar.

Frente a ese panorama, el delantero habría decidido relegar otras discusiones y concentrarse, exclusivamente, en la situación de sus hijas; en su entorno sostienen que, la prioridad absoluta, pasa por evitar nuevos episodios de exposición y brindarles un contexto más agradable.

La medida adoptada por el futbolista también busca desarticular un escenario que se había vuelto particularmente enrarecido; las tensiones acumuladas y la creciente repercusión mediática habían convertido, cada movimiento de la expareja, en un asunto de enorme visibilidad.

Mientras tanto, Wanda Nara continúa desarrollando sus compromisos profesionales y manteniendo una intensa actividad pública; por otro lado, Icardi eligió transitar esta etapa con mayor hermetismo, con la intención de proteger a sus hijas por encima de cualquier diferencia.

EN ESTA NOTA Mauro Icardi Wanda Nara

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