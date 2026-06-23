En la última emisión de “La Noche de Mirtha” (El Trece), su conductora, Mirtha Legrand, sorprendió a sus invitados y a la audiencia tras rememorar su vivencia compartida junto al director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

La diva de los almuerzos relató los pormenores de la grabación de una pieza publicitaria que, ambos, protagonizaron unas semanas antes del puntapié inicial del Mundial 2026, definiendo al estratega de la albiceleste como un hombre “amoroso”, “sensato” e “inteligente”, en una jornada que la dejó completamente cautivada; el disparador de la temática surgió cuando Guido Kaczka, uno de los comensales de la velada, ensayó un juego de palabras al asociar el apellido del entrenador con el título de su propio ciclo televisivo, bautizándolo como “Los ocho Scaloni” en clara alusión a “Los 8 escalones”.

En este marco, “La Chiqui” se adentró en las anécdotas del rodaje comercial. “Hice un comercial con él, muy lindo; yo no lo conocía, llegué y me estaba esperando”, reveló la conductora, antes de sentenciar con contundencia: “Es amoroso”.

Legrand se encargó de reconstruir el perfil del director técnico con suma precisión, destacando que, el oriundo de Pujato, asistió al set de filmación en compañía de su hermana, quien se ocupó de inmortalizar el cruce con retratos fotográficos a cada instante; lejos de adoptar una postura distante propia de las celebridades, el conductor del plantel nacional se integró por completo a las dinámicas del grupo de trabajo. “Almorzamos todo el equipo, todo el personal, también, todos juntos”, indicó Legrand.

Uno de los pasajes más divertidos de la emisión televisiva se produjo cuando, la conductora, describió el cruce visual que mantuvieron durante las horas de filmación frente a los flashes. “Él me miraba, me miraba mucho, pero no por nada, no piensen nada raro”, advirtió Mirtha, despertando las carcajadas de los presentes; en este misma línea, completó el trasfondo de esa situación. “Me miraba porque me observaba y, yo, lo observaba a él también, porque es un astro, sin duda”.

En una faceta desconocida, la conductora ponderó la versatilidad del seleccionador nacional para acatar las directivas de las cámaras sin haber transitado una preparación artística previa, ya que resolvieron el guion en el mismo momento de la filmación.

“Era un diálogo cortito; yo, lo aprendí ahí, lo leí y ya lo sabía y, él, también hizo de actor”, elogió la presentadora, instando a los invitados a propinarle una ovación al DT por su labor y por el presente del equipo; asimismo, destacó su dialéctica: “Es sensata, inteligente”, añadiendo para cerrar que “una maravilla” su forma de expresarse, y, sentenciando: “Me encantó hacerlo con él”.

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