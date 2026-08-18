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Lorena Villaverde presentó Inquebrantable en el Congreso de la Nación ante dirigentes políticos, representantes diplomáticos, familiares y referentes de distintos ámbitos. El encuentro fue el anticipo del lanzamiento oficial que tendrá lugar en octubre, durante la Feria del Libro de Cipolletti, pero dejó además un mensaje político con Río Negro como protagonista.

“Esto no es solamente un libro. Estas son las páginas de una decisión”, explicó Villaverde. Inquebrantable recorre episodios de dolor, pérdida, injusticia y reconstrucción para plantear una idea que atraviesa toda la obra: ser inquebrantable no significa no haber caído, sino haber atravesado la adversidad y elegir seguir de pie.

El relato personal está directamente ligado a su ingreso a la política. En uno de los fragmentos compartidos, Villaverde recuerda una noche en Las Grutas en la que su hijo, entonces de once años, le dijo que cuando fuera grande quería irse del país. Aquella conversación, cuenta, modificó su manera de enfrentar una Argentina atravesada por la crisis y la falta de expectativas: dejó de observar desde afuera y decidió involucrarse.

Ese recorrido también la llevó a atravesar Río Negro siete veces durante su construcción política. De esas recorridas surge otro de los ejes de Inquebrantable: una provincia que, según Villaverde, tiene recursos, talento y capacidad productiva, pero necesita recuperar confianza, planificación y una mirada de largo plazo.

La diputada planteó que Río Negro puede ocupar un lugar estratégico en la transformación productiva del país y ubicó dentro de una misma visión a Punta Colorada, Vaca Muerta Sur, Argentina LNG, los puertos de aguas profundas, la minería, la ciencia y la economía del conocimiento. También propuso estudiar la navegabilidad del río Negro, ampliar las áreas bajo riego y fortalecer la agroindustria.

Familiares, amigos y colegas acompañaron a la legisladora en la presentación.

A esa agenda sumó una definición institucional: “las instituciones también son infraestructura”. Su propuesta apunta a una provincia capaz de atraer inversiones y talento, transformar energía en industria, ciencia en innovación y sus recursos naturales en oportunidades para las próximas generaciones.

El mensaje llega cuando la política rionegrina comienza a mirar hacia 2027. Villaverde no anunció una candidatura, pero la presentación mostró algo más que un lanzamiento editorial: contó de dónde viene, explicó las razones de su ingreso a la política y desplegó una visión concreta sobre el futuro de la provincia.

En ese contexto, su nombre empieza inevitablemente a formar parte de la conversación sobre el próximo escenario electoral rionegrino. Inquebrantable aparece así como un relato personal, pero también como una pieza para entender el camino político que Villaverde busca construir.

El cierre elegido resume esa mirada: “El sur no es el lugar donde termina la Argentina. Es el lugar donde la Argentina del siglo XXI empieza”.

En octubre, el libro tendrá su lanzamiento oficial en Cipolletti. Será el regreso de Inquebrantable a Río Negro, la provincia donde comenzó la historia que Villaverde decidió contar y que ahora también aparece en el centro de su horizonte político.

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