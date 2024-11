Aerolíneas: Javier Milei espera una propuesta de su “agrado” de los gremios o amenaza con cortar fondos y cerrarla Arrancó la reunión en Aeroparque entre autoridades de la empresa estatal y los trabajadores por salarios. En Casa Rosada aceptan que se aleja la posibilidad inmediata de privatizarla pero presionan por “normalizarla” y un pacto que ponga fin a los paros. Para el gobierno, es deficitaria y advierte: “el Estado no pone un peso más”.

Por Florencia Golender

“El Estado no pone un peso más para que Aerolíneas Argentinas funcione”, advierten fuentes de la Casa Rosada en diálogo con cronica.com.ar mientras avanzan las reuniones entre autoridades de la empresa estatal y los tres gremios del sector. El conflicto sigue escalando y, tras el “ultimátum”, el presidente Javier Milei espera una propuesta de su “agrado” de los trabajadores o amenaza con cortar fondos y avanzar con el cierre.

“Normalización o cierre”, insisten colaboradores del Presidente en diálogo con este medio. Pretenden que los trabajadores acepten los términos salariales que propone la empresa -y que vienen rechazando hace rato por no seguir la inflación- y, principalmente, que presenten una propuesta que garantice el servicio y la operatoria.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los tres gremios a los que apunta el gobierno deberán definir, según advirtió, si aceptan esa línea de “conducta”. Si la rechazan, Milei pondrá en marcha el Procedimiento Preventivo de Crisis, “paso previo al cierre”, dicen en su entorno.

Allí sostienen que las conversaciones con los representantes sindicales tienen de fondo una reforma profunda de la aerolínea de bandera, incluido el convenio colectivo de trabajo que consideran tiene “enormes privilegios” para el personal, del que no gozan otros sectores.

El gobierno amenaza con cerrar Aerolíneas Argentinas si los gremios no aceptan la propuesta salarial.

En una semana que expuso la máxima tensión entre el gobierno y los aeronáuticos por el destino de Aerolíneas Argentinas, en el entorno presidencial reconocen que se aleja la posibilidad inmediata de privatizarla -objetivo inicial y final de Milei- ya que no hay un comprador interesado, pero no descartan “alternativas como que otra empresa acepte administrarla sin poner plata”. “

“Cualquier alternativa es viable pero el Estado no pone un peso más”, reiteran y admiten el hartazgo de Milei por la situación caótica de los últimos días en el servicio aeronáutico.

“Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, ni negarse a hacer su trabajo”, resumió el vocero presidencial Manuel Adorni cuando anunció “el fin de Intercargo”, otra empresa estatal de la que depende el personal encargado de las rampas que este último miércoles y jueves convocó a una asamblea sorpresiva por el despido de un trabajador con la consecuente cancelación de vuelos y pasajeros impedidos de bajar del avión ya que, justamente, no había rampas y escaleras a disposición.

“Obviamente que se termina Intercargo”, reaseguró Milei este viernes en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada a periodistas acreditados tras oficializar la desregulación total del servicio de rampas y el despido de 15 trabajadores de esa compañía estatal a la que acusaron de tener “el monopolio”.

En los primeros meses de gobierno libertario, cerca de Milei ya anticipaban que se venían tiempos turbulentos en la relación con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. “Es deficitaria, no hay plata, se privatiza o cierra”, advertían y ponían sobre la mesa que el Estado la ceda, la entregue, a sus trabajadores -algo que descartan no aceptaría la mayoría pero deslizan que “con que uno acepte acciones, ya está”-.

Once meses después, sin un comprador interesado y tras un cúmulo de escenas de pasajeros varados o demorados por protestas, la tensión crece y no hay bandera blanca desde ninguno de los frentes a la vista. En Balcarce 50 seguro no hay ánimos de aliviarla y, mientras hay reuniones en Aeroparque, hablan de la necesidad de “achicar personal y revisar contrataciones”.

