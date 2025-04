Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del debate interno del peronismo, el expresidente Alberto Fernández reapareció en una entrevista y dejó varias definiciones. Afirmó que “el antiperonismo es mayoría en el país” y que el Partido Justicialista necesita “unidad y autocrítica” para recuperar la confianza de la sociedad. “El antiperonismo se une para evitar que lleguemos al poder”, agregó.

Además, se alineó con Axel Kicillof en la interna bonaerense: “Es un suicidio pegarle a Kicillof. Tenemos el deber de cuidarlo”. Sin nombrarla directamente, también apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner, sugiriendo que es momento de dar paso a nuevas generaciones. “El buen conductor es el que deja a otros gobernar”, expresó, citando una frase de Néstor Kirchner.

Veo lo que le pasa ahora a Kicillof. Todo el mundo me dice ‘le están haciendo a Kicillof lo que te hacían a vos’. Bueno, pero ustedes me hacían a mí lo que le hacen a Kicillof. Yo creo que es un suicidio pegarle a Kicillof. Los que somos peronistas y no estamos de acuerdo con este Gobierno, y los que creemos que Argentina necesita un sistema progresista, tenemos que cuidarlo a Kicillof. Tenemos el deber objetivo de cuidarlo”, consideró Fernández.