Durante la última emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), Mirtha Legrand fue fulminante con respecto al presente de Wanda Nara y habló, sin filtro, frente a la abogada Ana Rosenfeld.

“A mí, lo que me asusta, son los cinco hijos que tiene. Están muy expuestos”, expresó Mirtha, evidenciando su preocupación por la exposición mediática que atraviesan los hijos de Wanda en medio del escándalo con Mauro Icardi; en ese marco, Rosenfeld, amiga y defensora de Wanda, intervino. “Qué no le asuste. Están criados maravillosamente bien”, indicó; sin embargo, el comentario no fue suficiente para calmar a la conductora.

Legrand continuó refiriéndose a lo ocurrido el fin de semana anterior, cuando Icardi fue escoltado por la policía en el Chateau Libertador sin poder concretar el encuentro con sus hijas. “¿Y si él quería ver a sus hijas?”, dijo Mirtha, evidenciando su preocupación por el conflicto familiar que involucra a los menores.

Sin detenerse ahí, “La Chiqui” profundizó sobre la situación de los chicos, expresando sus dudas respecto al entorno en el que están siendo criados. “Yo nunca he comentado este tema, pero me llena de amor hacia esos chicos. Pienso si sufrirán. ¿Tendrán ganas de ver a la madre? ¿Quién los cría?”, se cuestionó.

En ese momento, Rosenfeld volvió a intervenir para recalcar que es Wanda quien está al frente de la crianza de sus hijos; sin embargo, la conductora no dio el brazo a torcer y lanzó un último comentario lapidaria. “Si nunca está la madre. Es extraño todo, es una vida irregular”, expresó.

Las declaraciones de Legrand, una voz respetada y con gran peso mediático, no pasaron desapercibidas y, seguramente, generarán repercusiones en el entorno de Nara, quien continúa en el ojo de la tormenta por su conflictiva separación del futbolista Mauro Icardi.

