“Santa Cruz es sinónimo de energía” es una frase que se ha escuchado a lo largo del tiempo y guarda un sustento real aunque, a la fecha, la provincia no ha logrado, aún, “despegar” en el desarrollo energético.

La realidad es que la provincia tiene una enorme riqueza energética y mucho de ella aún no se ha aprovechado. Y gran parte es porque las cuestiones del hoy quitan tiempo y esfuerzo para avanzar en el diseño y desarrollo del mañana.

La producción atada a lo energético es parte del proyecto de gestión de Claudio Vidal y así lo explicó en su discurso de asunción a la máxima magistratura de Santa Cruz. Ya previamente el mandatario marcó los desafíos que, con el correr de los días, y ya a cargo del Gobierno, se ratificaron.

Cuatro son hoy las aristas más urgentes que ocupan la atención del equipo técnico y político en materia energética: Tres guardan un enorme desafío por resolver y la cuarta, quizás la más relevante, es para muchos, el sinónimo de futuro.

“La esperanza”

Es inminente conocer los resultados del pozo exploratorio Maypa-X1 que CGC e YPF perforan en la roca madre de Palermo Aike. El optimismo sobre lo que arroje el informe es alto. Si todo va bien su desarrollo podría “dar vuelta la provincia como una media”. No mañana ni pasado, pero sí en un tiempo que podría ser, en términos hidrocarburíferos, “corto”.

“Palermo Aike es nuestra gran esperanza” reiteró el gobernador en su discurso de apertura de sesiones. Es que toda la zona sur de la provincia vería una inyección en la matriz económica muy importante si el desarrollo del no Convencional prospera. En términos de producción la roca madre tiene un potencial equivalente al 40% de Vaca Muerta. Sus reservas se estiman equivalentes a 130 TFC (trillones de pies cúbicos) de gas y 6,6 billones de barriles de crudo.

La misma se extiende desde todo el sudoeste de la provincia hacia el centro y hasta casi Río Gallegos. Hoy se está explorando lo que sería el “pozo cero” y sus resultados permitirán obtener todos los datos necesarios para una proyección de desarrollo. “Será la gran apuesta energética, sin dudas, de Santa Cruz por las dimensiones y el impacto que va a tener en la economía provincial. Este año podría llegar a ser bisagra” señalan con optimismo desde el Gobierno.

Los trabajos comenzaron el 19 de septiembre en la zona de Cañadón Deus, un área dentro de la concesión de El Cerrito, perteneciente a la compañía del holding Eurnekian en Santa Cruz. El pozo contó con una profundidad de 3.750 metros de forma vertical para luego hacer una ventana y hacer otro pozo de rama horizontal de 1.000 metros.

Una de las dudas que tenían los técnicos se basaba en los desafíos que presentaría la temperatura de Palermo Aike. La roca madre de la Cuenca Austral posee una mayor temperatura y presión que Vaca Muerta, por lo cual los profesionales tuvieron que adaptar el equipo perforador para avanzar con los trabajos. Sin embargo, el primer pozo shale no presentó mayores inconvenientes. Demandó unos 28 millones de dólares de inversión.

“Es la gran apuesta de todos los santacruceños y sobre todo de quienes residen en el sur. Hay gran expectativa por las empresas prestadoras de servicios y por un gran sector de la población que hoy se encuentra desempleado”, sostuvo el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Daniel Álvarez.

La esperanza de Palermo Aike y de la Cuenca Austral radica en los estudios previos al primer pozo shale. YPF para eso aportó toda la curva de aprendizaje que implementó en el desarrollo de Vaca Muerta. Esa experiencia es vital para poder desarrollar los trabajos en la formación no convencional del sur.

Las operadoras ya tienen en carpeta perforar otro pozo en Paso Fuhr, pero primero esperan conocer los resultados en Cañadón Deus. La esperanza está en marcha

Recuperar productividad

YPF y su retiro de las áreas maduras convencionales, YCRT y la intención privatizadora del Gobierno Nacional, y la reactivación de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz, son hoy los temas más urticantes en materia energética y de su resolución positiva dependen miles de puestos de trabajo.

Este viernes el gremio de Petroleros Privados anunció una medida de fuerza en todos los yacimientos ante la decisión unilateral de la petrolera nacional de enviar “a la casa” a miles de trabajadores petroleros que se desempeñan en los yacimientos que opera en el Golfo San Jorge y otras áreas del país, cobrando un porcentaje del sueldo, hasta tanto se traspasen las concesiones a otras empresas.

El Gobierno mantiene gestiones permanentes con la operadora y la intención original es que ésta revierta las áreas para volver a licitarlas a empresas más chicas. Lo que nunca estuvo en los planes es que YPF decidiera retirarse, en la práctica, antes de que esto ocurra.

“No podemos permitirle a YPF que de la noche a la mañana cierre las puertas y se vaya. Acá nació, creció y se fortaleció, y hoy nos abandona como si no valiéramos nada”, afirmó Rafael Güenchenén, secretario privado de Petroleros Privados, luego de que la asamblea de delegados anunciara la medida de fuerza.

La provincia mira con atención la actitud de YPF y recuerda que cualquier cambio de titularidad sobre la concesión “Santa Cruz la tiene que autorizar”. Las provincias “vienen reclamando hace muchos años a YPF por los pozos que se cierran, no porque no les quede más petróleo sino porque no le es rentable a la operadora, señaló a Santa Cruz Produce una alta fuente de Gobierno.

En la actualidad se trabaja, “de manera muy ordenada, muy prolija para que tengamos en cada área el proceso de reversión hecho correctamente“. De igual forma está firme la mirada sobre el pasivo ambiental que es un tema no menor. La estimaciones de hace una década hablaban de unos USD 3.500 millones, hoy “puede ser mucho más”.

Represas

El Proyecto de Aprovechamiento Hidroeléctrico del río Santa Cruz busca poner en marcha las centrales hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, de una potencia instalada de 950 MW y 390 MW, respectivamente. Esto le daría sustento al desarrollo de la industria electrointensiva en la provincia.

La parálisis de la obra llevó a un despido “momentáneo” de 1.800 personas.

Con el envío de 1.800 telegramas de despido, la parálisis de la obra sobre el río Santa Cruz es motivo de preocupación. Y desde provincia ratifican una actitud activa para encontrar una solución. El problema hoy radica en la firma que debe realizar el Gobierno Nacional de la Adenda N° XII que está pendiente desde hace casi 6 años. En la misma se redeterminan costos y plazos, sobre todo por la falla geológica que se encontró en el área de la represa Néstor Kirchner.

“La provincia está teniendo una actitud muy proactiva en este tema, aún a pesar de que tiene poco para hacer porque los resortes y las decisiones las toma el Gobierno Nacional y la UTE” señalaron a SCP, sobre este tema. Hasta el momento fue Gezhouba quien, entre 2022 y 2023, invirtió unos USD 450 millones para mantener la obra a flote, pero la realidad es que sin la Adenda firmada, los bancos chinos no habilitarán nuevos desembolsos.

YCRT

El Gobierno Nacional está decidido a privatizar YCRT. Pero dos comunidades dependen del futuro de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Conteste con eso, el gobierno de Claudio Vidal presentó un proyecto de viabilidad para la empresa, aprovechando la visita de Javier Milei a Río Gallegos en su camino hacia la Antártida, y emprendió una serie de gestiones para intentar evitar la privatización.

YCRT necesita encontrar su fórmula de productividad para conservar su estatus.

“La empresa presenta hoy un cierto grado de atraso en infraestructura y tecnología, que afecta el nivel de extracción y requiere inversión”. Desde la provincia se busca lograr un “acuerdo de productividad“, que permita volver sustentable la empresa, e incluso ya se trabaja en abrir mercados para una potencial exportación del carbón.

Pero para que la empresa pueda cumplir con un contrato óptimo, debería estar sacando entre 70 u 80 mil toneladas al mes, y hoy se garantiza menos de la mitad. Dos localidades y unos 3 mil puestos de trabajo dependen de poder lograrlo.

Santa Cruz tiene todo para ser un vergel energético. Es necesario resolver los desafíos del hoy para abrir las puertas del desarrollo futuro. Y eso es posible.