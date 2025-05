“La Decana de la Patagonia” está pronta a cumplir 90 años y detrás de la puesta al aire hay cinco experimentados operadores de radio. Luis “Lucho” Guerrero, José “Pepe” Cárdenas, Eduardo “Lobo” Witt, Esteban Álvarez y David Álvarez, con 40, 30 o poco más de 10 años trabajando hacen que sea posible que Radio LU12 AM680 llegué a toda la región con información, entrevistas, análisis y por supuesto, música.

En el día del operador de radio, La Opinión Austral quiso conocer cuáles son las dificultades, anécdotas y qué característica consideran que no debe faltarle a quien se siente al mando de las consolas.

¿Qué es lo que te ha resultado más complicado?

Eduardo Witt: El primer día cuando te sentás en la mesa a operar.

José Cárdenas: Cuando empecé, todo, porque era todo nuevo. No conocía nadie, sólo al amigo que me trajo y me enseñó. El trabajo era muy complicado porque en ese tiempo era todo artesanal, tenías que tener aún mayor atención, tenías bandejas, tenías casetes, tenías grabadoras. Era todo más rústico y más artesanal, no tenías tiempos controlados ni nada, tenías que controlar todo vos.

El paso a esto fue grande, el pasar del disco de pasta al CD ya fue un paso tremendo. Es que en ese tiempo, la profesión era otra cosa, era más complicado, tenías que conocer bien el trabajo y estar atento todo el tiempo, ahora te podes tomar alguna licencia, pero en ese tiempo tenías que estar sentado y no te podías despegar de la silla porque se te terminaba un disco o un caset.

David Álvarez: Lo más complicado, al principio, fue comenzar, como suele suceder con cualquier actividad nueva. Sin embargo, este trabajo implica una evolución constante, siempre hay algo nuevo que aprender. Eso puede representar un desafío, pero afortunadamente, nada que no se pueda resolver con dedicación y práctica.

Luis Guerrero: Lo más complicado son las nuevas tecnologías pero también es un desafío para seguir adelante, hay que irse actualizando.

¿Hay alguna situación anecdótica que recuerdes?

DA: Recuerdo con especial cariño mis primeros días como operador. Fueron jornadas largas y exigentes, pero también muy enriquecedoras. Tuve la oportunidad de conocer y aprender de periodistas de gran calidad profesional, además de entablar vínculos con compañeros que hicieron el proceso mucho más ameno y formativo.

Esteban Álvarez.: La nevada del ’95. Me levanto una mañana para ir a mi trabajo, abro la puerta y ¡Wow! estaba todo nevado. Había que ir y llegar temprano, y así fue. Llegué a mi trabajo y apenas me vine caminando, porque al auto no lo podía sacar, había mucha nieve. Trabajamos, sacamos la radio, fuimos un nexo muy importante, como siempre ha sido LU12, un nexo importante entre la gente, en ese tiempo Defensa Civil y la Policía. Había gente que nos llamaba y nosotros pasábamos la información, fue laburar a full codo a codo con todo para que nosotros y toda la gente, tenga la información.

Otra anécdota que siempre recuerdo fue cuando empecé a trabajar y estaba Carlos Zapico, una persona excelente que sabe mucho de lo que hace. No había entendido bien el apellido de Zapico entonces le decía señor Zapito y Carlos nunca me corrigió, ni me dijo nada, pero después entendí que era Zapico, quedó como el señor Zapito, es un anécdota que todavía me hace reír.

EW: En la época de la pandemia. Estuve casi tres meses manejando la radio desde mi casa vía online, haciendo home office, eso ha sido lo más reciente.

JC: Puse un disco y no me fijé que el tema duraba 2 minutos y me fui al baño. Cuando venía bajando, venía el gerente de ese tiempo, Lerena, bajando conmigo y yo no entendía porqué. Él venía a ver qué pasaba porque estaba la púa rozando y eso saliendo al aire, hacía un ruido rarísimo.

¿Qué características debe tener un buen operador?

J C: Saber escuchar, conocer la información, saber de música, estar, siempre atento e informado. Saber lo que se está haciendo, el operador es el 50% de la radio y el otro 50% es el locutor y juntos se hace el 100% y esa es la radio, desde allí sale un buen producto. Lo principal es que el oyente se sienta cómodo. Una característica para ser un buen operador es estar informado, saber de todo de todo.

DA: Considero que las características más importantes para ser operador son la escucha activa y la paciencia y no todos las poseen. Muchos pueden pensar que es una tarea fácil, pero cuando llega el momento de tomar el control, se trata de una responsabilidad y desafío que son totalmente distintos.

EW: Te tiene que gustar. Tenés que tener pasta, como digo siempre, pasta de operador. Este es el único trabajo que me gusta tanto.

JC: Paciencia. En el día a día porque tratás con mucha gente entonces por ahí uno te pide una cosa, otro te pide otra. La paciencia es un requerimiento básico.

¿Qué es lo que más te gusta del trabajo?

LG: Lo más lindo es poder trabajar con diferentes compañeros, locutores, cada uno es diferente y diferente su manera de trabajar, otros operadores. También es lindo saber que del otro lado del dial hay muchas personas que están escuchando y que uno los acompaña con noticias y música.

EW: El feedback que hay entre operador, locutor y el oyente.

DA: La operación en sí: manejar todo el audio, coordinar las transmisiones en vivo y tener la oportunidad de interactuar con la audiencia. Cada jornada representa un desafío técnico y humano que me mantiene motivado y conectado con el medio.

JC: Todo. Conocí todo lo viejo y lo comparo, lo puedo comparar con esto y me gustaba me gustaba más lo otro. Tenía que armar cosas, ahora a la máquina, le das órdenes y te arma. Antes, lo tenía que armar todo yo Me gusta más esa época, la de lo más artesanal.

EA: Me encanta el trabajo, estar atrás de la consola, decidiendo qué es lo que tiene que salir, cómo lo armo. Me gusta estar metido atrás de los cables, no lo cambio.