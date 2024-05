Alicia Kirchner exigió la atención inmediata de los sectores más vulnerables Durante la sesión informativa a la que asiste el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, la senadora por Santa Cruz Alicia Kirchner denunció el vaciamiento del actual Ministerio de Capital Humano, con el despido de más de 1400 trabajadores y trabajadores, lo que pone en una situación de desprotección a los sectores más vulnerables de todo el país. Pidió que las auditorias en Comedores Comunitarios sean más rápidas para que puedan comenzar a funcionar.

Esta mañana, el jefe de gabinete Nicolás Posse acudió al Senado de la Nación para realizar la presentación del primer informe gestión del Gobierno de Javier Milei. Previamente hizo llegar a los senadores y las senadoras un documento con la respuesta a más de 1200 preguntas.

Durante la sesión informativa, la legisladora santacruceña compartió sus inquietudes respecto a las políticas sociales que lleva adelante el Gobierno Nacional y denunció la paralización de distintos programas que trabajan con los sectores más vulnerables como la niñez o los adultos mayores.

“Tenemos que darle prioridad a nuestros jubilados, a la niñez, al país federal” subrayó Kirchner al solicitar especial consideración para los sectores más vulnerables y remarcó: “Creo en la libertad individual, también en la que se construye colectivamente pero para eso necesita no apostar tanto al mercado y mucho más a la gente”.

“¿Saben ustedes cuántos pueblos y parajes hay en nuestro país? ¿Cuántos parajes subsisten a la vera del camino? A todos esos rincones de la patria, no se llega con el teléfono, se llega con las personas. En el Ministerio de Capital Humano, se echaron más de 1400 personas en todo el país formadas y capacitadas para la atención de todas esas necesidades en el territorio”, añadió la senadora.

En este sentido, puso como ejemplo el retroceso jerárquico de la Secretaria de Niñez (creada por Ley Nº 26.061); la falta de designación de responsables en el programa para la erradicación del trabajo infantil; la suspensión del programa huertas familiares que otorga beneficios a más de 780 mil personas en todo el país; o la parálisis de los comedores comunitarios.

Sobre esto último, la senadora indicó que está totalmente de acuerdo con que se audite porque no debe haber ningún comedor que esté sin funcionar. Esta situación es de “total impericia porque dijeron que debían auditar. Estoy totalmente de acuerdo, pero no pueden sin funcionar los comedores comunitarios. Con el personal del ex Ministerio de Desarrollo Social se podría haber hecho de manera inmediata y no que estén paralizados después de cinco meses”.

En otro tramo, la senadora pidió respuestas por las cuarenta obras suspendidas en la provincia de Santa Cruz y remarcó: “No son sólo obras, es también empleos y cuando se detienen se deterioran”. También pidió por el mantenimiento de las rutas nacionales: “Estamos teniendo serios inconvenientes con el clima de esta época, tenemos voladores de nieve y escarcha en muchos sectores”.

Cabe destacar que la senadora Alicia Kirchner, con 72 preguntas, es la tercera legisladora que más cantidad de preguntas realizó al jefe de Gabinete. Sólo la superan María Eugenia Duré y Pablo Bianco.