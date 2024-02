Alivio en la Patagonia: zona fría y régimen de pesca no tendrán cambios Entre las decenas de artículos eliminados, la región celebra la exclusión del que derogaba los beneficios de la zona fría y los que cambiaban el Régimen Federal de Pesca. "Votamos la vuelta a comisión de este proyecto", dijo el diputado de Santa Cruz, Sergio Acevedo.

Con algunos minutos de demora, pasadas las 10 de la mañana el oficialismo logró el quórum necesario y dio por iniciada la sesión extraordinaria en la que se trata la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como Ley Ómnibus.

Ayudado por la oposición dialoguista pudieron sumar 137 diputados y comenzar así una sesión que se anticipa durará varios días. De debate se esperan no menos de 35 horas, pero se harán cuartos intermedios en la noche para que los legisladores “descansen”, algo que fue acordado en la sesión de labor parlamentaria entre todos los bloques.

La extensión de la sesión fue reconocida por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Adrián Menem, cuando en medio de los debates por cuestiones de privilegio que pidieron los legisladores pidió calma, “teniendo en cuenta de que vamos a estar sesionando dos, tres, cuatro días y cinco quizás también”.

Cuestión de privilegio

Apenas iniciada la sesión, se dio paso a la jura de dos miembros Ernesto “Pipi” Nader Alí, de la provincia de San Luis, que integrará el bloque de Unión por la Patria, y Alida Ferreyra Ugalde, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ocupará el lugar de Diana Mondino, quien no alcanzó a jurar por estar a cargo de la Cancillería argentina.

Un punto singular en esta sesión fueron los pedidos de “cuestión de privilegio”, una prerrogativa que tienen los legisladores cuando se sienten atacados u ofendidos. Fueron tantas que en la Comisión de Labor Parlamentaria se decidió dividirlas “en tandas” a lo largo del debate.

Así, luego de los homenajes, vino una “primera tanda”, apuntando al Gobierno, a la presidencia de la Cámara Baja y por el cambio del dictamen que está en tratamiento. En ella habló la diputada Ana María Ianni, por Santa Cruz.

Ianni apuntó al presidente Javier Milei y al titular de la Cámara, Martín Menem. Y planteó la cuestión de privilegio “con el objetivo de demostrar la serie de irregularidades cometidas desde la Presidencia de la Cámara de Diputados en la conformación de las comisiones y el llamado a la sesión que se está desarrollando”.

En ese sentido, la santacruceña cuestionó la elección de autoridades de las comisiones, en donde no se respetó el sistema D’Hondt para la conformación, y en especial la de presupuesto, que preside un diputado de un monobloque. “Las irregularidades fueron tantas que hoy estamos sentados tratando un dictamen de comisión que no conocemos y que fue dictado en un ‘bar literario’ de Recoleta por Sturzzeneger, quien ni siquiera es funcionario de este gobierno”, sostuvo Ianni.

También José Glinski, diputado de UxP por Chubut, fue uno de los tantos que pidió el uso de la palabra para presentar una cuestión de privilegio. En este caso, el legislador de Unión por la Patria arremetió contra el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, por el desmantelamiento del sistema tecnológico y científico. “Ojalá el jefe de Gabinete venga a este recinto y nos explique cuál es su propuesta”, dijo.

Momentos de tensión

Precisamente, minutos antes de que se le cediera la palabra se generó uno de los momentos de mayor tensión, cuando desde los palcos una persona comenzó a los gritos e insultos contra los legisladores, en particular para con las diputadas de la izquierda, Miriam Bregman y Romina Del Plá, lo que generó una reacción generalizada de los diputados, de todas las bancadas, pidiendo que se lo retirara. Cosa que se hizo segundos antes de que la diputada santacruceña comenzara a hablar.

Vale destacar que Ianni rechazó comenzar su alocución hasta que fue retirada del recinto este “agitador profesional”, como lo calificó una de las diputadas al pedir que lo sacaran. Luego se supo que se trataba del empresario Tomás Agote, quien luego en redes sociales negó haber insultado a las legisladoras, aunque pidió disculpas “por el revuelo que armé”.

Más tarde, Leonardo Sosa, referente de Revolución Federal -organización que quedó en la mira por el intento de magnicidio a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner-, se paseó por los pasillos del Congreso con una pulsera color rojo, la cual suelen usar los invitados especiales. “Está en esta casa amenazando diputados”, denunció la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau, sobre su presencia.

Dentro del Congreso se generó un clima de enojo y confusión, incluso entre los miembros del oficialismo: nadie sabía quién lo había invitado. Tras revisar el listado, fuentes legislativas de distintos espacios, entre ellos La Libertad Avanza, le confirmaron a BAE Negocios que fue la diputada Lilia Lemoine.

Moción perdida

Pasada la primera tanda de las cuestiones de privilegio, se dio inicio al tratamiento de la Ley Ómnibus. Allí por secretaría se dio lectura a una serie de artículos que el Gobierno decidió retirar del dictamen, antes de que comenzara el debate.

Pero previo a entrar de lleno en el debate, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez (Santa Fe), hizo una moción de orden para pedir que la iniciativa vuelva a comisión tras la quita de 165 artículos.

En su intervención, Martínez denunció que hubo “una estrategia de oscurantismo que llevó al giro caprichoso en tres comisiones a que no se presenten al plenario ni el jefe de Gabinete ni el ministro de Economía, tampoco el padre de la criatura de Sturzenegger dijo absolutamente nada”.

La moción de orden fue rechazada con 149 votos negativos contra 103 afirmativos y ninguna abstención. El bloque de Por Santa Cruz, conformado por Sergio Acevedo y José Luis Garrido votó para que sea girado a comisión.

Más quitas de artículos

El oficialismo, en la búsqueda de garantizarse la aprobación a lo que ellos consideran el corazón núcleo de la Ley Ómnibus y tal como se acordó en la labor parlamentaria, se dio lectura a todos los artículos que se retiraban del dictamen original. El texto se redujo de 664 artículos a menos de la mitad y puede sufrir más cambios.

De esa forma se eliminó lo que tiene que ver con la obligatoriedad de notificar reuniones de más de tres personas al Ministerio de Seguridad, que había generado rechazo generalizado, y los artículos relacionados a los bloqueos de empresas. También se contempla la supresión de algunos cambios al Incaa y peajes.

Pero también se quitaron los artículos criticados con los cambios a la ley de pesca, en particular al Régimen Federal Pesquero y el mentado artículo 292, que planteaba la derogación de la Ley de Zona Fría, dos de los que más impactaban en la Patagonia.

El capítulo de pesca fue uno de los más polémicos porque ocasionó una rápida reacción negativa de los gobernadores de zonas con esa actividad: Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

“Defendimos el trabajo y los recursos de los chubutenses”, destacó “Nacho” Torres tras la quita. “Hicimos escuchar la voz de Chubut”, dijo.

“Celebramos”

Aunque el artículo 292 fue retirado, los diputados Osvaldo Llancafilo de Neuquén y el diputado Miguel Ángel Pichetto (nacido en Río Negro) hicieron un pedido de reserva para el momento del debate de artículo por artículo, ya que consideran que no basta con la eliminación, sino que plantearán, cuando llegue el momento, una nueva redacción con el fin de garantizar la continuidad de la Ley de Zona Fría, “o de ser necesario un nuevo artículo”, advirtió el rionegrino.

Apenas se confirmó el retiro de los artículos, la diputada santacruceña Roxana Reyes (UCR) escribió en sus redes: “Celebramos que el Gobierno nacional haya decidido retirar artículos que reformaban el Régimen Federal de la Pesca, una reforma que fue ampliamente rechazada por todo el sector”.

Y agregó que “también se ha retirado la derogación a la Ley de Zona Fría, un subsidio fundamental para los habitantes de toda la Patagonia que están expuestos a bajísimas temperaturas”.

Para la legisladora, “el subsidio al gas domiciliario es una justicia retributiva para las provincias que producen casi todo el gas que consume el resto del país”, por lo que volvió a expresar su satisfacción por el tema.

Precisamente, tal como dijo Reyes, otra “eliminación” del dictamen fue la de los cambios que se intentaba introducir al Régimen Federal de Pesca. Eso finalmente no formará parte del debate, lo que llevó tranquilidad a los legisladores de la Patagonia, en particular de Chubut, que habían advertido que no votarían estos artículos.

Apenas ratificada la eliminación, desde el sector empresarial de la pesca, también hubo expresiones de satisfacción. “Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, junto a otras cámaras y organizaciones como ADPA, ALFA y CAFACH, manifiesta su agradecimiento hacia todos los gobernadores, legisladores e intendentes por el compromiso para defender al sector pesquero”.

Cuarto intermedio

La jornada concluyó después de las 21:30 y se retomará este jueves desde las 12:00.