Este martes los estatales de Santa Cruz volverán a reunirse en una mesa de negociación ante el Ejecutivo Provincial con la misión de continuar con el debate de los salarios.

En esa misma jornada habrá dos paritarias: la administración pública central y la salud pública. Ambos sectores pautaron con el Gobierno provincial la vigencia de la cláusula gatillo hasta diciembre próximo incluido.

Sin embargo, la estrategia de los sindicatos estatales es consensuar una hoja de ruta para avanzar en incrementos salariales que permitan al trabajador no solo acompañar la inflación, sino recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

ATE Santa Cruz está en estado de alerta en los hospitales de la provincia.

“No alcanza”

“Venimos de un proceso de discusión salarial, en primera instancia a raíz de la situación nacional macroeconómica, que uno no sabe si se va a disparar la inflación o van a devaluar lo que se reclamó fue la implementación de una cláusula protectora, que era la cláusula gatillo“, “ahora cubiertos contra la inflación tenemos que ir por el recupero salarial. Si bien el salario no está congelado, el debate que estamos dando es que no alcanza, Iniciamos el año con una sabe de ingresos muy chata”, se advirtió recientemente desde ATE Santa Cruz a La Opinión Austral.

Con las miradas puestas en este próximo encuentro, los estatales precisaron que “si miramos los datos finos y sumas fijas del salario que tenemos los trabajadores y lo que cuesta vivir, la brecha se estira un poco más todos los meses. Es difícil por que a nivel nacional hay un contexto de recesión económica. Planteamos fijar prioridades y empezar a ayudar a los últimos de la fila”.

“Los alquileres y los servicios como el gas, se llevan el la totalidad del salario y hoy obviamente la gente cómo está viviendo, endeudándose. Come con la tarjeta de crédito, paga y se va endeudando y endeudando y cada vez más y saca un préstamo para pagar otro préstamo. La desigualdad social se va pronunciando y el camino indicado para darle pelea es la recomposición salarial sin permitir que esa brecha siga creciendo”.

En otro orden, se remarcó la necesidad que la paritaria central se revalorice ya que actúa como la paritaria testigo hacia los municipios de Santa Cruz, de esa manera la mano de obra de cada comunidad podrá avanzar en sus debates particulares.