Wanda Nara no solo supo llegar como una diva a su sentencia de divorcio en Italia, con un Lamborghini rosa y un outfit que dio mucho de qué hablar, sino que, también, supo “festejar” dicho encuentro con Mauro Icardi a lo grande: con un viaje por Europa. Sin embargo, llegó la hora de volver a Argentina y, en casa, la esperaban sus hijos, recibimiento que mostró a través de sus redes.

Aunque la modelo estuvo de viaje, los conflictos judiciales y mediáticos con el futbolista continuaron. El “Wandagate” ya demostró, en más de una oportunidad, que no da tregua, y la reciente revinculación entre Icardi y sus hijas tras el fallo de la Justicia a favor del futbolista, que derivó en un encuentro, también, con los hijos de Maxi López, generó un fuerte cruce en las redes sociales, donde Mauro arremetió contra su ex, mientras que la mediática no dudó en apuntar contra la China Suárez.

A pesar de que Wanda estaba lejos, ella siempre se mostró presente y, si bien su llegada al país se estimaba para el lunes 9 de junio, decidió armar las valijas y volver, justo después del encuentro de sus hijos con su ex. Como una experta en redes, compartió, con sus más de 17 millones de seguidores, cómo la recibieron.

Con una foto de Isabella, la hija menor del futbolista y le empresaria, sosteniendo un gran ramo de flores blancas, Wanda mostró el tierno recibimiento que la esperaba en casa; también, compartió el lindo gesto que tuvieron los menores: le hicieron una torta. De esta manera, la pequeña posó junto a un pastel de frutas y crema y un enorme conjunto floral.

“Bienvenida, mamá. Te amamos fuerte, fuerte, fuerte”, dice la carta del ramo de flores, demostrando que, sus cinco hijos, la esperaban con ansias. “Ya en casa. Me recibieron así”, escribió Wanda junto a un emoji de una cara llena de alegría; además, mostró la felicidad de la hija menor de Mauro Icardi mientras cargaba todos sus nuevos juguetes, recién llegados de Europa.

De esta forma, Wanda Nara adelantó su regreso después del polémico cruce con su expareja y la conductora le mostró, a su seguidores, el gesto que tuvieron sus hijos mientras esperaban su llegada al país.

