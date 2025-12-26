Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A finales de septiembre, Morena Rial fue detenida y trasladada a la Unidad 51 de Magdalena; desde entonces, la hija de Jorge Rial está detenida, esperando la autorización de la Justicia para acceder a la prisión domiciliaria, que se le fue rechazada en dos ocasiones; ante este suceso, la influencer de 26 años comenzó a ser parte de la comunidad carcelaria, luego de estar aislada, por un tiempo, y revelaron el duro momento que atravesó el 24 de diciembre por la noche.

Qué hizo Morena Rial en Navidad

Morena cumplirá tres meses detenida en el penal de Magdalena, pese a los diversos esfuerzos de sus abogados para acceder a la prisión domiciliaria, la joven debe permanecer presa y, por el momento, no podrá hacerlo en su hogar como lo había planeado debido a los rechazos de la Justicia por la petición.

Pero fue en febrero pasado, que, la hija del periodista, se volvió parte de las secciones de policiales tras ser detenida acusada de robo agravado por efracción y escalamiento, presuntamente, siendo parte de una banda delictiva que robaba en propiedades; en ese entonces, se le otorgó la excarcelación para que espere el juicio en libertad; sin embargo, Morena no cumplió con las medidas que la Justicia determinó para su libertad y, en septiembre, pasado fue detenida.

En este marco, accedió a diversas estrategias judiciales para acceder a la prisión domiciliaria con el objetivo de esperar el juicio en su contra fuera de la cárcel, pero, por el momento, no consiguió esta medida legal y, la reunión con su bebé de un año, se ve más alejada; por este motivo, la joven habría comenzado a integrarse a la comunidad carcelaria, siendo que, sus primeras semanas detenida, estuvo aislada para preservar su integridad física.

Sin embargo, ahora todo indicaría que Morena comenzó a tener acercamientos con sus compañeras de pabellón, siendo que recibió apoyo de ellas en el complicado momento que atravesó horas atrás: su primera Navidad presa; según lo relatado por el periodista Fede Flowers, a través de “X”, la hija de Jorge está deprimida por la situación y, una compañera, le brindó apoyo.

“Me cuentan fuentes muy cercanas a ella que, anoche, fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena, que no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció, tipo 23 hs; cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida; Morena, entre llantos, brindó y se fue a dormir”, indicó el periodista.

Por el momento, se desconoce cómo seguirá la estrategia judicial de los abogados de Morena Rial; recientemente, la joven cambió a su representante legal y no se difundió, públicamente, cómo continuará su defensa; lo cierto es que, poco a poco, comienza a tener una rutina carcelaria como sus compañeras, situación que impacta, negativamente, en el ánimo de la joven.

