La primera semana de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) ya dejó uno de sus momentos más picantes: Andrea del Boca no pudo contener su enojo al descubrir que algunos jugadores cocinaron fideos, pero no guardaron lo que sobró, lo que terminó derivando en comida desperdiciada; la situación detonó un fuerte reclamo que expuso tensiones y abrió un debate sobre la convivencia.

Todo sucedió cuando, la actriz, se dirigió a la cocina para prepararse un té y notó que, en una olla, habían quedado restos de sopa o fideos sin conservar adecuadamente; visiblemente molesta, decidió confrontar la situación frente al grupo. “Es no pensar en el otro, es me cag… en el otro”, indicó, sin filtro, dejando en claro su postura respecto a la responsabilidad compartida en el manejo de los recursos.

Lejos de quedarse en una queja general, Andrea detalló lo que le había incomodado: “Estaba haciéndome el té y veo que alguien hizo sopa o fideos y dejaron, ahí , lo que quedó en la olla; no me parece mal que si tenés hambre hagas, pero, lo que resta, ¿por qué no lo ponen en ese coso de telgopor que está ahí y lo guardan en la heladera?“, manifestó; en su argumento, también explicó que, cuando los alimentos quedan fuera de la heladera, se fermentan y “hay que tirarla”, algo que consideró inaceptable dentro de un juego donde la comida es limitada.

El reclamo no quedó solo en la cocina; Del Boca sumó otros ejemplos que, según ella, reflejan falta de orden y consideración: “Hicieron dos tostadas y quedaron ahí; hay que dejarlas, y, decir ‘¿esto de quién es?’. Hay que sacarles un poquito las máscaras“. Incluso, cuando otro participante mencionó que en el baño habían quedado jabones tirados, Andrea, dijo, indignada: “¡Hay un cepillo de dientes en la cocina!”.

Las palabras, no tardaron en generar reacción: Brian Sarmiento se mostró molesto por el tono del intercambio y justificó su postura: “No me pongo agresivo, sino que, si vos me vas a hablar así, yo también voy a hablar así”. A su lado, Yanina Zilli ironizó con una frase que se volvió viral: “Pero… ¿quién sos, Andrea del Boca?“; luego, profundizó su crítica: “¿Porque hizo esas novelas? Pero… Pará, eso es actuación, esto es Gran Hermano, no estás en un estudio de grabación; esta casa, no es tuya“.

El episodio dejó en evidencia que, más allá de la competencia, la convivencia será uno de los ejes centrales del reality y, Andrea, con su carácter frontal, ya quedó posicionada como una de las protagonistas indiscutidas de la temporada.

