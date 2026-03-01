La sorpresiva partida de Divina Gloria de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) había generado un sinfín de especulaciones y preocupación entre los seguidores del reality; tras varios días de incertidumbre, la reconocida actriz decidió presentarse en el estudio de “La Noche de los Ex” para relatar, en primera persona, cómo se desencadenó el cuadro de salud que la obligó a abandonar la competencia.

La artista explicó que, el detonante emocional, estuvo vinculado al fuerte impacto que causó en la convivencia la salida de su compañera, Daniela De Lucía; en este marco de sensibilidad extrema, su cuerpo comenzó a manifestar señales de alerta que no pudieron ser ignoradas por el equipo médico del programa.

Lejos de los tecnicismos, Divina detalló, con naturalidad, el instante en que percibió que algo no andaba bien; según su testimonio, la tensión acumulada se localizó en la zona cervical, derivando en un control médico de rutina que terminó siendo el final de su estadía en el juego: “Me pasó que salió la primera compañera y, después, empecé a sentir un dolor en la nuca, qué tensa que estoy de acá; me toman la presión y, chau, afuera”.

La exjugadora recordó que, inicialmente, no dimensionó la gravedad de la situación ni imaginó que no cruzaría nuevamente la puerta de la casa. “Me dijeron: ‘Vamos a tomarte la presión’. Dije: ‘Ahora vuelvo’ y no volví más”, relató sobre aquel diálogo con los profesionales de la salud.

A pesar de la brevedad de su paso por el reality, la actriz destacó la calidez de sus compañeros y la diversidad de vínculos que logró entablar, incluso, confesando con humor que llegó a enamorarse de alguien que aún no lo sabe; sin embargo, cuando los valores arteriales no mostraron mejoría a pesar de la intervención médica, la prioridad viró hacia su integridad física.

La resolución de abandonar, definitivamente, el certamen, fue el resultado de una evaluación conjunta entre especialistas y su entorno más cercano; al respecto, detalló: “Cuando vimos que mi presión estaba alta y no bajaba, después de todos los procedimientos con la clínica de San Isidro, la producción, gente del canal y mi hijo León, decidimos bajar diez cambios”.

Finalmente, con la energía que la caracteriza, Divina Gloria buscó llevar tranquilidad al público y desmitificar cualquier teoría alarmista sobre su estado actual; definió lo ocurrido como “una respuesta natural de su organismo ante la intensidad de la experiencia televisiva”.

“Soy naturalmente feliz, eufórica, intensa; no me pasó nada grave, fue un pico de estrés; quería verbalizar esto”, cerró.

De esta forma, la actriz cierra su etapa en la “Generación Dorada” priorizando su salud y dejando en claro que, aunque el juego terminó para ella, se queda con el afecto de una experiencia breve pero profunda.

