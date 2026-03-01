Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las programaciones de cada canal comienzan a rearmarse; en este marco, Ángel de Brito se prepara para una reestructuración significativa en “LAM” (América TV); fiel a su estilo dinámico y directo, utilizó sus plataformas digitales para anunciar las piezas que se mueven dentro de su programa, introduciendo nuevos rostros y voces que prometen refrescar la pantalla durante este 2026.

La primera gran novedad está vinculada a la cobertura de calle; el conductor confirmó que la periodista Juli Roque, recordada por su labor como cronista en “Los Profesionales de Siempre”, se sumará al staff a partir del próximo lunes 2 de marzo; la comunicadora asumirá el rol de movilera, ocupando el espacio que, hasta ahora, cubría Nicolás Edwin; al respecto, el periodista detalló que “Nicolás Edwin deja ese lugar tras haber reemplazado estas semanas”, dando paso, así, a una etapa renovada en los móviles del ciclo.

Tras esta revelación, De Brito anunció que Claudio Arellano, figura emblemática y de larga trayectoria en la pantalla de “Crónica TV”, regresará, formalmente, a la televisión abierta para integrarse a LAM.

Arellano no solo aportará su impronta característica, sino que tendrá múltiples responsabilidades dentro del formato; según especificó el conductor: “Claudio Arellano regresará a la televisión, el histórico integrante de “Crónica” a cargo de la locución, los informes y los PNT”.

Este movimiento se produce como consecuencia de la partida de Sebastián Costa, quien, hasta ahora, oficiaba como locutor del programa; de esta forma, Claudio se convertirá en “la nueva voz del programa”, sumando su experiencia en la narración de informes y la gestión de contenido publicitario no tradicional.

Por último, el panel de especialistas también sufrirá modificaciones tras la reciente salida de Marisa Brel; aunque el periodista no quiso revelar el nombre definitivo de la nueva integrante, sembró el misterio asegurando que “llegará una nueva “angelita” a fin de mes”.

Para alimentar la expectativa de sus seguidores, Ángel calificó esta incorporación como un movimiento inesperado para el público y la prensa especializada. “Va a sorprender, no está en los planes”, adelantó enigmático, dejando abierta la puerta a un perfil que podría romper con la estructura tradicional del sillón más picante de la televisión nacional.

