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La “cena romántica” entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó mucha tensión; el incómodo intercambio, que protagonizaron dentro del reality, no solo generó repercusiones entre los fanáticos, sino, también, llegó a la televisión, donde Anna Del Boca salió a opinar sin filtro.

En diálogo con “Cortá por Lozano”, conducido por Verónica Lozano, la joven defendió a su madre y dejó en claro que, su actitud, no es algo exclusivo del juego. “Mi mamá es así en la vida; a mí también me rompe las pelotas, porque me habla con ese temple y esa tranquilidad”, aseveró, y, añadió: “Esto es un show, eso es cierto, y tiene sus herramientas actorales que, por supuesto, puede utilizar, pero ella es así”, indicó.

Uno de los puntos más comentados de la cena fue la pregunta de Andrea sobre los hijos de Sarmiento, algo que generó incomodidad en el exfutbolista; al respecto, Anna fue clara: “Yo me pregunto, si es padre, ¿está mal preguntarle cómo están sus hijos? Yo considero que, mi mamá, no le dijo nada grave, podría haber ido mucho más al hueso y no lo hizo”.

Finalmente, dejó abierta la puerta a una futura explicación de la propia protagonista cuando termine su participación en el reality. “Por más parecida que sea no soy Andrea, va a tener que hablar, mamita, cuando salga”, lanzó.

Las declaraciones suman una nueva mirada sobre uno de los momentos más comentados de la semana dentro de la casa, donde cada gesto y cada palabra, quedan bajo la lupa.

Mientras tanto, la escena sigue generando debate entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada, donde algunos cuestionan la actitud de Andrea y otros destacan su frontalidad como parte de su estrategia de juego.

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