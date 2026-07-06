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La noche del sábado, Ángel de Brito celebró sus 50 años con una fiesta que transformó el salón en punto de encuentro para las figuras más reconocidas del espectáculo; históricas panelistas, amigos de toda la vida, actores y colegas del medio compartieron abrazos, brindis y recuerdos en una velada donde la música, la complicidad y la alegría fueron protagonistas.

La lista de invitados fue extensa y diversa: Yanina Latorre, Mariana Fabbiani, Augusto Tartu Tartúfoli, Rocío Marengo, Ana Rosenfeld, Silvina Escudero, Natalie Weber, Nacha Guevara, Moria Casán, Vero Lozano, Lourdes Sánchez, Mariana Brey, Denise Dumas, Mercedes Ninci, Sergio Lapegüe, Graciela Borges, Aníbal Pachano, Marcelo Polino, Guillermo Capuya, Pilar Smith y Georgina Barbarossa, entre muchas otras figuras se sumaron a la celebración; ka presencia de tantas personalidades del ambiente reflejó el arraigo y la vigencia del conductor en el medio, así como la capacidad de convocatoria que supo construir a lo largo de los años.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el brindis compartido con Guillermina Valdés, quien también celebró su cumpleaños durante el fin de semana; juntos soplaron las velitas y sellaron la escena con una foto que, rápidamente, se hizo viral en las redes, dejando en claro el espíritu de camaradería y celebración que reinó en la fiesta; la música en vivo estuvo a cargo de Gladys La Bomba Tucumana, quien puso a todos a bailar con sus canciones.

La ambientación y los detalles de la fiesta reflejaron el profesionalismo y el toque personal del homenajeado; las historias de los invitados en Instagram mostraron la presencia de un DJ en vivo, un catering especialmente seleccionado, barra de tragos, peluches de oso y un sector de fotos decorado con globos plateados para inmortalizar la noche; durante el carnaval carioca, los asistentes recibieron sombreros vaqueros y se sumaron al juego.

Rodeado de afectos, colegas y figuras del espectáculo, el periodista recibió su nuevo año de vida con la misma energía y curiosidad que lo caracterizan desde sus primeros pasos en los medios.

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