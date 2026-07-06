Lali Espósito volvió a consolidar su gran presente internacional con una actuación que se llevó todos los aplausos en el Madrid Orgullo 2026 (MADO), la celebración LGTBIQ+ más importante de Europa; la artista argentina fue una de las invitadas centrales del festival.

Ante más de 25.000 personas reunidas en la Plaza de España, la intérprete ofreció, un show de 45 minutos, en el que combinó el pop con una fuerte impronta electrónica; en un clima de celebración, diversidad y libertad, el público acompañó cada una de las canciones que integraron un repertorio, especialmente, preparado para la ocasión.

El concierto comenzó con “Disciplina” y continuó con temas como “Sola”, “Motiveishon”, “Como Tú”, “1Amor”, “Mejor Que Vos”, “Soy” y “Fanático”; luego del cierre musical de Espósito, el escenario quedó en manos de DJ Cascales, que tomó la posta durante los últimos minutos para mantener el espíritu festivo de la jornada.

Antes de despedirse, la artista invitó a varios amigos a subir al escenario y, uno de los momentos más recordados de la noche, llegó cuando apareció “Miranda!” para compartir escenario con Lali; juntos interpretaron “Mejor Que Vos”, una de las colaboraciones más exitosas del último tiempo, provocando una de las mayores ovaciones del festival y desatando la euforia de los miles de fanáticos presentes.

Entre banderas, colores y personas llegadas desde distintos rincones del mundo, la Plaza de España volvió a convertirse en uno de los grandes símbolos del Madrid Orgullo; es este marco, la presentación de Lali trascendió lo musical y se transformó en un espacio de encuentro, celebración y reivindicación de la diversidad.

La participación de la cantante ratificó el enorme crecimiento que viene experimentando su carrera; en los últimos meses, convocó a más de 160.000 personas con dos estadios River Plate completamente agotados, lanzó su sexto álbum de estudio “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama” y continuó expandiendo su música con presentaciones internacionales.

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