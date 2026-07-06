Diego Ramos protagonizó uno de los momentos más emotivos de “La noche de Mirtha” (El Trece) al abrir su corazón frente a Mirtha Legrand; en medio de la conversación, la conductora quiso saber si, alguna vez, había pensado en convertirse en padre, una pregunta que dio pie a una profunda reflexión sobre su historia personal.

Lejos de responder con un simple sí o no, el actor reconoció que, la paternidad, nunca había ocupado un lugar en sus proyectos de vida. “Nunca lo pensé… Creo que ahora sí, pero nunca lo pensé”, confesó, dejando en evidencia que, recién con el paso de los años, comenzó a contemplar esa posibilidad.

Tras esa primera respuesta, Ramos explicó que, su mirada, estuvo marcada por el contexto social de la época en la que creció. “En algún lugar puede sonar medio triste, pero yo supuse, por la época en la que vivía, que iba a ser vedado y que era un derecho que nunca iba a tener”, reveló, antes de remarcar por qué considera tan importante el avance en materia de derechos.

En este marco, destacó el impacto que tuvo la sanción del matrimonio igualitario, y, añadió: “Por eso, para mí es tan importante el matrimonio igualitario, porque pienso que hay gente que vive pensando que nunca va a ser igual a otro”; esta reflexión conmovió tanto a Legrand como al resto de los invitados presentes.

También, el actor dejó en claro que, más allá de no haber formado una familia con hijos, siempre encontró un vínculo muy especial con sus mascotas, que ocupan un lugar fundamental en su vida cotidiana.

Con emoción, recordó a los perros que lo acompañaron durante años y compartió una reciente pérdida. “Amo los perros; tenía cuatro, pero uno se me fue y, ahora, quedaron los hermanitos más chicos”, cerró, visiblemente movilizado.

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