El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez continúa sumando nuevos capítulos; en esta oportunidad, quien rompió el silencio fue Andrés Nara, que, durante una entrevista con “Infama” (América TV), cargó, con dureza, contra la expareja de su hija y sorprendió al destacar la influencia que tendría la actriz sobre él.

En primer lugar, el padre de la conductora cuestionó la actitud que, según él, tuvo Icardi tras el episodio de inseguridad que afectó a la familia y, aseguró, que no estuvo presente para acompañar a sus hijas.

“Acá hay una cabeza ideológica que se encargó de hacer algo terrible, o sea, una situación muy compleja y difícil; había otras cosas, de valor, que no las tomaron, pero para el común denominador y el sentido común, si vos te pones a pensar, después de los acontecimientos, después se pusieron en contra de firmar, se van a quedar, ahí, y no ayudar a las chicas… No ir a ver a sus hijas, me refiero a Mauro; ir a ver cómo están psicológicamente, después de haber tenido un episodio así”, manifestó.

Tras estos dichos, dejó, en claro, que la relación con el futbolista no tiene vuelta atrás y que decidió cortar todo tipo de vínculo personal. “Ya sé lo que es; o sea, todas las situaciones que se vivieron, todo confuso, todo muy raro y, después, bueno… Situaciones personales que no vienen al caso, que no las quiero contar, que ya se definió como persona y nunca jamás hablé, nunca jamás, y no quiero tener ningún tipo de contacto; obviamente, que lo único que le agradezco son las dos hermosas criaturas que tiene, pero, el resto…”, lanzó.

Además, volvió a remarcar que, tras lo sucedido, Mauro no estuvo junto a sus hijas. “Los hechos son que estuvo allá en Italia; las nenas, con lo que pasaron, no las fue a visitar”, volvió a destacar.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención de la nota llegó cuando, Andrés, se refirió a Suárez; lejos de cuestionarla, aseguró que considera positiva su presencia en la vida del futbolista y sorprendió con una declaración que nadie esperaba.

“Yo estuve con la familia, con la familia de ellos; no tiene buena onda, absolutamente, con nadie; él está solo y, gracias a Dios, y lo digo en público, gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia; la verdad, que nunca pensé que iba a decir esto, porque, realmente, cuando no está ella es una persona muy complicada, un poquito violenta”, aseveró.

Por último, el padre de Wanda reveló que conoció nuevas situaciones relacionadas con el comportamiento del delantero, aunque prefirió no brindar detalles públicamente.

“Yo me enteré de cosas ahora, que, tampoco, los puedo hacer pública, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía; o sea, yo no quiero hablar tanto de él, pero, la verdad, que ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras o complicadas; por eso mismo, todo es sospechoso”, cerró.

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