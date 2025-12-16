Santiago del Moro dijo “presente” en el casting de “Gran Hermano: Generación Dorada”, que desembarcará en la pantalla de Telefe en 2026, y sorprendió al revelar que se involucró, sentimentalmente, con una participante.

Analía Franchín lo entrevistó durante el programa “A la Barbarrosa” (Telefe) y le sacó una jugosa confesión.“¿Alguna vez te involucraste, sentimentalmente, con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”, le consultó la panelista.

Sin dudarlo, Del Moro asintió, y, explicó: “Sí, con Furia; me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”.

Luego, Franchín fue por más, y, le preguntó: “¿Alguna vez votaste?”. Con total honestidad, Santiago, respondió: “No, eso no; mis hijas, sí”.

Santiago del Moro publicó la fecha en la que arrancaría Gran Hermano

El conductor de Telefe usó sus redes y compartió el día de febrero en que los elegidos por “Gran Hermano” entrarán al reality más famoso de la televisión.

Del Moro sorprendió, este lunes, al publicar una imagen en sus redes con una fecha que generó expectativa entre sus seguidores; desde su cuenta oficial, el conductor de Gran Hermano compartió una historia en la que escribió “2/2/26” con un fondo naranja; sin embargo, eso no fue todo, ya que, desde las cuentas de Telefe y Gran Hermano, no tardaron en compartirla también.

La publicación del conductor llamó la atención de los seguidores y fanáticos del programa, ya que, en la última transmisión de los Martín Fierro de Televisión en septiembre pasado, se anunció que febrero es la fecha elegida para el regreso del reality.

Por el momento, no hay una confirmación oficial, pero el dato y la reacción del canal ante el posteo es un indicio de que el nuevo cliclo comenzaría el primer lunes de febrero con el ingreso de los nuevos participantes.

Mientras tanto, el casting continúa habilitado y, este martes 16 de diciembre en las puertas de Telefe, se realizó la convocatoria presencial.

