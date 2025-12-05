La llegada del documental de Lali Espósito a Netflix no solo despertó entusiasmo entre sus seguidores, sino que, también, abrió un foco de análisis en televisión; en este marco, en el ciclo “Puro Show” (El Trece) destacaron algunas ausencias que llamaron la atención.

“Lali, la que le gana al tiempo”, disponible desde este jueves 4 de diciembre, reúne material personal y profesional que, hasta el momento, no había visto la luz; sin embargo, ciertos detalles generaron comentarios en el panel.

Pampito fue quien, primero, señaló una cuestión llamativa sobre la presencia familiar en la historia. “Me llamó mucho la atención que estaba leyendo algunos comentarios que no aparece en todo el documental el papá de Lali”, indicó, en referencia a Carlos Espósito.

Más adelante, añadió: “Porque está la mamá (María José Riera), aparece la hermana, el hermano que no le gusta figurar y está un poquito, pero el papá no aparece y, tampoco, se lo ha visto cerca de Lali; quizás, es una decisión del señor de correrse”.

También, Nancy Duré compartió su mirada sobre el rol de los padres en los comienzos de la carrera de la artista.“La madre la acompañaba del primer momento, ha sido su representante; siempre la estuvo acompañando en todo momento, pero, al padre, nunca lo vi”, lanzó.

A este planteo, se sumó otro punto que despertó especulaciones: Matías Vázquez destacó en que el documental, realizado por un primo de la propia cantante, tampoco incluye a su pareja actual. “Este documental lo hizo el primo de Lali y, también, me llama la atención que Pedro no aparece; la actual pareja no está en el documental, tampoco”, observó.

Pochi, por su parte, mencionó un detalle que advirtió en redes sociales respecto a Pedro Rosemblat. “Me parece que Pedro no estuvo en el estreno por lo que estuve viendo en las fotos de quienes habían ido; hay que ver, ahí, qué onda”.

De esta forma, en el programa dejaron flotando una serie de interrogantes acerca de por qué el padre de Lali y su novio no forman parte del documental, aun tratándose de uno de los momentos más exitosos e intensos en la carrera de la artista.

