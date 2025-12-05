En abril de 2025, luego de algunos idas y vueltas, L-Gante y Wanda Nara confirmaron su separación; ahora, meses después, en una entrevista con Mario Pergolini, en “Otro día perdido“, el artista rompió el silencio sobre su vínculo con la conductora de Masterchef Celebrity.

“Hay veces que no nos bancamos y decidimos hacer cada uno la suya, pero, todo bien; si la veo bien, me pongo feliz. Me quiso presentar a su novio, pero no se dio la situación; a Mauro y a Maxi sí los conocí”, reveló.

La conversación abordó la percepción pública que rodea a L-Gante, especialmente, la etiqueta de “mujeriego” que suele acompañarlo en medios y redes sociales; ante la consulta directa de Pergolini, sobre si se considera así, el cantante profundizó en las consecuencias de esa imagen. “La gente me ve como mujeriego y, después, me cuesta mucho encontrar a una mujer que me valore”, confesó.

En el transcurso de la charla, L-Gante compartió anécdotas recientes, marcadas por viajes, fotografías y experiencias junto a Wanda Nara mientras, en las pantallas, recordaban las imágenes de ambos cuando eran pareja, frente sitios emblemáticos del mundo, como la Torre Eiffel.

Eso fue el disparador para que el artista contrastara su presente con su pasado.“No te imaginás, de estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes a ver si una chica me da bola para, por lo menos, ir a tomar una gaseosa, a estar con Wanda enfrente de la Torre Eiffel…“, comparó. La evocación de estos recuerdos estuvo acompañada por risas y comentarios sobre la intensidad de su vida actual.

“Buena foto; la pasamos bien, buenos recuerdos, vacaciones en familia…”, dijo Elián, invitado a ver esa típica postal de vacaciones; al referirse al impacto de la fama y la exposición mediática y, retomando esa fama de mujeriego, el cantante reconoció que intentó modificar su manera de relacionarse. “Fue un modo que traté de cambiar, no estar tan a la exposición para no errarle a las próximas acciones que vaya a hacer en lo que tenga que ver con lo amoroso; aprendí mucho de eso”, destacó.

