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El megaproyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a los socios internacionales ENI y XRG, fue presentado en detalle durante la audiencia pública celebrada en el gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, Río Negro.

La jornada, convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial, reunió a más de 200 oradores entre especialistas, empresas, organismos y vecinos para debatir los cuatro estudios de impacto ambiental de la iniciativa, según informó “Más Energía”, de La Mañana de Neuquén.

El director del proyecto, Federico Ramos, trazó la hoja de ruta de una obra que busca monetizar las reservas de gas no convencional de Vaca Muerta y colocarlas en el mercado mundial. El plan prevé incrementar la producción gasífera nacional en casi un 50% y ubicar a la Argentina entre los seis principales productores globales de Gas Natural Licuado (GNL).

La traza

La infraestructura comienza en Meseta Buena Esperanza, Neuquén, con una planta de tratamiento que acondicionará el fluido extraído de la roca shale. Desde allí partirán dos ductos paralelos a lo largo de 526 kilómetros —82 kilómetros en territorio neuquino y 444 en Río Negro— hasta llegar al norte de la sierra de Sierra Grande, en el Golfo San Matías.

La obra comprende un gasoducto troncal de 48 pulgadas para gas natural rico y un poliducto de 24 pulgadas para líquidos asociados y condensados no estabilizados. A lo largo del recorrido se instalarán válvulas de bloqueo, trampas scraper y estaciones de medición.

La sociedad acudió a la audiencia pública. FOTO: MÁS ENERGÍA

En Punta Colorada, el Polo Energético e Industrial Río Negro concentrará una planta de fraccionamiento para separar el gas seco de subproductos de alto valor comercial como el etano, el propano y el butano. En paralelo, se construirá una terminal portuaria dedicada exclusivamente al despacho internacional de esos líquidos.

El procesamiento final ocurrirá mar adentro mediante dos buques de licuefacción (FLNG) de 300 metros de eslora ubicados frente a la costa rionegrina. Estas unidades enfriarán el gas a 160 grados bajo cero, reduciendo su volumen más de 600 veces para cargarlo en buques metaneros con destino a Europa y Asia.

Empleo y divisas

La inversión total de capital superará los 50.000 millones de dólares a lo largo de toda la vida útil del complejo. Además, YPF proyecta destinar cerca de 15.000 millones de dólares a la compra de bienes y servicios de proveedores nacionales, impulsando la modernización de las pymes metalmecánicas y de servicios especiales.

Durante el pico de construcción, la obra demandará unos 20.000 trabajadores, cifra que trepará hasta los 40.000 empleos directos, indirectos e inducidos cuando operen en simultáneo los cuatro frentes de obra. Una vez en marcha, el complejo sostendrá 8.000 puestos estables durante 30 años entre los segmentos upstream, midstream y downstream.

En su primera etapa operativa, la planta exportará 12 millones de toneladas anuales de GNL. Con la futura incorporación de un tercer buque licuefactor, alcanzará su capacidad máxima de 18 millones de toneladas por año.

Este volumen generará exportaciones por 10.000 millones de dólares anuales, equiparando el ingreso de divisas del sector energético con el de los grandes complejos agroexportadores.

Impacto ambiental

Los estudios ambientales y sociales fueron elaborados por la consultora Serman & Asociados y expuestos por Mariano Mikulicic y María Eugenia Lahaye. El relevamiento abarcó las etapas de movilización, construcción —estimada en 33 meses—, operación y cierre.

Un equipo de biólogos, geólogos, arqueólogos, paleontólogos, limnólogos, químicos y sociólogos elaboró la línea de base previa. El análisis determinó una sensibilidad ambiental de baja a media porque la traza pasa lejos de localidades y áreas protegidas. “La traza no es atravesada por ningún área protegida”, aclaró Lahaye.

María Eugenia Lahaye, representante de la consultora Serman y Asociados, fue la encargada de presentar el estudio. FOTO: MÁS ENERGÍA

Para evaluar cada variable se aplicó la norma técnica NAG-153. “No es apreciativa, no es que ‘me parece que’”, explicó Lahaye, detallando que los impactos se miden de forma cuantitativa según su intensidad, extensión, duración y reversibilidad.

El mayor impacto ocurrirá durante la construcción, que avanzará con dos o tres frentes de trabajo simultáneos. Para proteger el suelo, se guardará por separado la capa superficial con semillas y materia orgánica para reutilizarla al tapar las zanjas, favoreciendo la revegetación natural. Ambos ductos irán enterrados en paralelo a 10 metros de distancia.

El cruce más complejo será en el río Limay, donde el cauce tiene 200 metros de ancho. Allí se realizará una perforación horizontal dirigida de 1.000 metros de longitud por debajo del lecho, entrando y saliendo lejos de las orillas y de la llanura de inundación. Los arroyos temporales, rutas y vías férreas también tendrán cruces subterráneos o diseñados para evitar inundaciones y erosión.

Durante la operación, la actividad ganadera podrá continuar normalmente sobre la traza, con la única prohibición de realizar excavaciones. El estudio también contempla el control de emisiones fugitivas de metano y un plan de abandono a más de 30 años.

En el plano social, el relevamiento detectó la presencia de la comunidad Leufuche cerca del río Limay, con la cual se aplicará un proceso de debida diligencia. Asimismo, se firmarán contratos de servidumbre y compensaciones económicas con los superficiarios, priorizando la mano de obra y los proveedores locales.

Respecto a los impactos acumulativos en el corredor compartido con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el gasoducto San Matías, Lahaye señaló que concentrar las obras en una misma franja evita abrir nuevas trazas y reduce la fragmentación del hábitat.

Respaldo técnico

En el tercer bloque de ponencias, el representante del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Fernando Halperin, defendió la seguridad operativa de los ductos. “No es nuevo para nosotros la construcción y gestión de gasoductos. Es un tema que conocemos bastante”, sostuvo.

Halperin precisó que los registros de incidentes en la Argentina son “absolutamente compatibles” con los estándares más bajos de Europa y Estados Unidos, y destacó que en 40 años de operación de ductos submarinos no se registraron eventos significativos, de acuerdo con lo consignado por Más Energía.

El directivo afirmó que el 90% de la energía mundial depende de combustibles que se queman y calificó al carbón mineral como “lo más nocivo que existe para la atmósfera y el medioambiente”. En ese marco, planteó que el gas natural es la única fuente con escala concreta para reemplazarlo y reducir las emisiones de efecto invernadero.

“El tema de las emisiones no se puede resolver de un plumazo, hay que hacerlo de a poco, y el gas natural tiene la escala para hacerlo. Nosotros lo podemos aportar desde Vaca Muerta”, expresó Halperin, quien pidió evaluar tanto los impactos negativos como el ingreso de divisas de un proceso en el que el gobernador Alberto Weretilneck reclamó construir consensos sociales sólidos.